Invictus: Debütalbum „Unstoppable“ ist erschienen

Unstoppable, das Debütalbum von Invictus, ist am 21. Oktober auf MNRK Heavy erschienen! Invictus ist das neue Projekt unter der Leitung von Maurizio Iacono. Als Sänger von Kataklysm und Ex Deo, Chef von Hard Impact Artist Management, Gründer der Distortion Music Group und Miteigentümer der Hard-and-Heavy-Booking-Agentur Continental Touring, liefert Iacono mit seinem neuesten kreativen Vehikel neue Dimensionen von Härte und Melodie.

Invictus ist eine schonungslose Studie über Wut und Entschlossenheit und erforscht die Tiefen des Kampfes, der Frustration und des Durchhaltevermögens, die Iacono zu dem Mann gemacht haben, der er heute ist. „Invictus“, ein lateinischer Beiname für verschiedene römische Gottheiten, bedeutet übersetzt „unbesiegt“ oder „unbesiegbar“ – ein Thema, das sich durch Iaconos jüngstes Werk zieht.

„Oberflächlich betrachtet, verdankt Unstoppable viel dem Big-Budget-Melo-Death und dem vernarbten Crunch der New Wave of American Heavy Metal-Bands wie Chimaira und Himsa„, schreibt Blabbermouth. „Wenn man etwas tiefer gräbt, haben diese Songs einen ganz eigenen dunklen Charme, nicht zuletzt, weil Iacono sich mit persönlicheren und intimeren Themen zu beschäftigen scheint als je zuvor.“ Ghost Cult lobt: „ein aggressives, entschlossenes und zielgerichtetes Album, das, wenn es einmal begonnen hat, fast unmöglich abzuschalten ist“ und fügt hinzu: „So sehr die Welt des Death Metal Ex Deo und Kataklysm braucht, hoffen wir, dass dies nicht nur eine einmalige Sache ist.“

Unstoppable ist auf CD, LP, Kassette und digital erhältlich. Hier könnt ihr das Album anhören und kaufen.

Invictus – Unstoppable

VÖ-Datum: 21.10.2022

Label: MNRK Heavy/SPV

Alle bisherigen Videos der Band zu Exiled, Get Up und Bleed Me Out gibt es auf dem Invictus YouTube-Kanal: hier