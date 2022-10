Cabal: haben ihr neues Album „Magno Interitus“ und Video zu „Plague Bringer“ veröffentlicht

Cabal sind stolz darauf ihr atemberaubendes neues Studioalbum Magno Interitus zu veröffentlichen. Von den Fans sehnlichst erwartet und von den Kritikern gelobt, ist Magno Interitus das bisher gewagteste Werk der Dänen. Bewaffnet mit unerbittlicher Brutalität wird Kopenhagens heißblütigster Metal-Export die Szene in ihren Grundfesten erschüttern.

Sänger Andreas Bjulver erklärt:

„Wir sind überglücklich, endlich Magno Interitus auf die Welt loszulassen. Dieses Album ist etwas ganz Besonderes für uns, da wir damit die Grenzen dessen, was Cabal als Band tun kann, verschieben, und wir könnten nicht stolzer darauf sein. Außerdem ist es unsere allererste Veröffentlichung bei Nuclear Blast, was es für uns noch spezieller macht. Wir hoffen, dass all unsere bestehenden und neuen Hörer unser neuestes Werk mit offenen Armen empfangen werden, und wir hoffen, dass wir einige von euch auf der bevorstehenden Never Say Die Tour sehen werden, um diese Veröffentlichung mit uns zu feiern“.

Um die Veröffentlichung ihres neuen Albums zu feiern, bieten Cabal eine bissige, blutgetränkte Performance von Plague Bringer:

Sänger Andreas Bjulver kommentiert:

„Plague Bringer kritisiert die moderne Welt und den Kapitalismus. Wir nehmen und nehmen, ohne darauf zu achten, wie sich das auf die Welt um uns herum auswirkt, unsere einzige Sorge ist ein nicht nachhaltiges Wachstum. Wir sind zu einer Plage geworden und alles, was wir tun, ist nehmen nehmen nehmen.“

Das Album ist als Digipack [limitierte Auflage], Black Single LP, Crystal Clear mit Gold + Black Splatter Single LP [limitiert auf 500 Einheiten, Mailorder + Großhandel exklusiv], Crystal Clear mit Red + Black Splatter Single LP [limitiert auf 500 Einheiten, USA exklusiv], Gold + Black Marble Single LP [limitiert auf 300 Einheiten, bandshop-exklusiv] und auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.

Die Band wird Teil der diesjährigen Never Say Die Tour sein, die am 5. November in Köln beginnt. Kürzlich kündigten Cabal eine zusätzliche EU-Tour als Support von Dying Fetus für Februar 2023 an.

Cabal Live

Avocado Bookings präsentiert: Impericon Never Say Die! Tour 2022

feat. Suicide Silence, After The Burial, Currents, Spite, Invent Animate, Cabal, Boundaries

05.11. DE Köln – Essigfabrik

06.11. NL Dordrecht – Bibelot

08.11. UK Bristol – SWX

09.11. UK Birmingham – The Mill

10.11. UK Glasgow – Garage

11.11. UK Manchester – Club Academy

12.11. UK London – The Electric Ballroom

13.11. BE Antwerp – Zappa

15.11. DE Hamburg – Gruenspan

16.11. DE Hannover – Faust

17.11. DE Berlin – SO36

18.11. PL Wroclaw – Zaklete Rewiry

19.11. DE Leipzig – Felsenkeller

20.11. CZ Prague – Futurum

22.11. AT Wien – Arena

23.11. IT Milan – Circolo Magnolia

24.11. DE Stuttgart – LKA

25.11. CH Pratteln – Z7

26.11. DE München – Backstage

27.11. DE Wiesbaden – Schlachthof

Cabal supporting Dying Fetus

mit Nasty, Frozen Soul

03.02. DE Köln – Essigfabrik

04.02. NL Enschede – Metropol

05.02. UK Bristol – SWX

06.02. UK Manchester – Club Academy

07.02. IE Dublin – Opium

08.02. UK Glasgow – Classic Grand

10.02. UK London – O2 Islington Academy

11.02. BE Antwerp – Zappa

12.02. FR Paris – Trabendo

13.02. FR Lyon – CCO Villeurbanne

14.02. CH Geneve – L’Usine

15.02. CH Pratteln – Z7

17.02. DE Karlsruhe – Substage

18.02. DE Leipzig – Hellraiser

19.02. DE Berlin – SO36

20.02. DE Hamburg – Gruenspan

21.02. DE Hannover – Musikzentrum

22.02. DE München – Backstage

Cabal sind:

Andreas Bjulver Paarup – Gesang

Christian Hammer Mattesen – Gitarre

Chris Kreutzfeldt – Gitarre

Malthe Strøyer Sørensen – Bass

Nikolaj Kaae Kirk – Schlagzeug

CABAL online

