Invictus: neue Single/Video „Get Up“

Invictus, das neue Soloprojekt von Maurizio Iacono, veröffentlicht das Video zur aktuellen Single Get Up. Der Track ist ein Vorbote für das Debütalbum, Unstoppable, das am 21. Oktober über MNRK Heavy veröffentlicht wird.

Iacono über den Track: „Seit ich ein Kind war, lebte ich immer nach der Regel, nicht aufzugeben und für das zu kämpfen, an das ich glaube. Egal, ob die Türen verschlossen waren, ich würde einen Weg finden, sie zu öffnen oder aufzubrechen. Get Up ist ein Song, der diese Botschaft verkörpert: Wenn du einmal am Boden liegst, führt der einzige Weg nach oben – es gibt nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen – und genau das habe ich schon erlebt.“

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: