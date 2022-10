Invictus – Spread Your Wings

Die Löhner Hardrock-Band Invictus wurde vor gut zehn Jahren gegründet und hat nun ihr neuestes Album Spread Your Wings in Eigenproduktion fertiggestellt. Elf Songs formen das Album, welches auf eine Spielzeit von 42 Minuten kommt. Technisch laufen die Männer aus Ostwestfalen in einer recht modernen Spur, die gewillt ist, die Handschriften der guten alten Anfangsjahrzehnte vergessen zu lassen. Geprägt von den mystischen Externsteinen und dem übergroßen Hermansdenkmal wollen Invictus nicht als Luftnummer untergehen. Der lateinische Name passt da wunderbar ins Konzept, schließlich wurde im Teutoburger Wald eine Schlacht geschlagen, die noch heute viele Geschichtsbücher füllt. Live konnten die Deutschen bereits Erfahrungen sammeln, um diese in das neue Werk Spread Your Wings fließen zu lassen. Produziert wurde die Eigenproduktion von Jan-Philipp Jansen, der die einzelnen Instrumente perfekt abgemischt hat. Der größte Haken an der Platte liegt jedoch bei den Vocals, damit können Invictus im Gegensatz zu den Instrumenten in vielen Passagen nicht punkten. Manchmal zu dünn, dann gescheiterte härtere Gesangsfarben verderben den sonst so warm gekochten Brei. Echt schade, dass der Silberling von diesen Stolpersteinen geprägt wird. Wer die Möglichkeit hat, in die Single Outlaws zu lauschen, sollte das tun. In der Nummer kann man die zweite Seite von Invictus wunderbar erleben. Lockere Gitarrenklänge tragen das Stück, die Clean Vocals liegen sauber drauf und die Backvocals sorgen für die nötige Tiefe. Die Findungsphase liegt daher auf der Hand. Das wiederum ist auch nach zehn Jahren keine Schande. Da haben ganz andere Bands in ihrer Karriere wundersame Handlungen auf zahlreichen Alben vorgenommen. Move On bildet eine Ballade, die man ebenfalls anbieten kann. Nicht alles ist Gold, was glänzt, jedoch soll nicht der Anschein entstehen, dass Invictus ihr Handwerk nicht verstehen. Schließlich konnten sie nicht ohne Grund Liveerfolge vor über 2000 Zuschauern einfahren. Die Luft nach oben bleibt dennoch auf Spread Your Wings, damit ein größerer Sprung nach oben gelingt.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Invictus – Spread Your Wings in unserem Time For Metal Release-Kalender.