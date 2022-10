Fu Manchu mit Support Electric Citizen am 12.10.2022 im Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden

Headliner: Fu Manchu

Vorband: Electric Citizen

Ort: Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden

Datum: 12.10.2022

Kosten: 20 € VVK, 25 € AK

Genre: Stoner Rock, Stoner Metal, Heavy Rock

Besucher: 350 Besucher (ausverkauft)

Veranstalter: Schlachthof Wiesbaden

Link: https://www.schlachthof-wiesbaden.de

Setliste Electric Citizen:

Shallow Water Ghost Of Me Hide It In The Night Magnetic Man Blood Man Static Vision Light Years Beyond Beggars Need

Setliste Fu Manchu:

Pigeon Toe Clone Of The Universe Squash That Fly Strange Plan Evil Eye The Falcon Has Landed Dimension Shifter Laserblash Mongoose Working Man Saturn III King Of The Road

Heute ist mal wieder eines dieser superben Stoner Events in Wiesbaden im Kesselhaus. Die Ur-Stoner Fu Manchu feiern ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Das wird mit einer ausgiebigen Tour gefeiert. Im Gepäck haben sie die Detroiter Rocker Electric Citizen dabei.

Da ja momentan doch einige Konzerte noch kurzfristig abgesagt werden, schaue ich kurz vor Abfahrt noch mal in die Veranstaltungsübersicht des Schlachthof Wiesbaden. Da wird mir bestätigt, dass das Event stattfindet und es wird sogar als ausverkauft angegeben. Wow, und das bei diesen Zeiten einfach mal so in der Woche.

Früh genug komme ich an und gehe rein. Keine Schlange am Einlass und drinnen ist noch genügend Platz. Spätestens mit Beginn wird es dann so richtig kuschelig im Kesselhaus. Der Merchraum ist, wie bei gut besuchten Konzerten üblich, wieder separat.

Das Equipment von Electric Citizen ist direkt vor dem von Fu Manchu aufgebaut, auch das große Banner von Fu Manchu thront über der Bühne. Das Quartett, welches sich nach dem Edgar Broughton Song Death Of An Electric Citizen benannt hat, legt unspektakulär, jedoch furios los. Schlagzeuger Nate Wagner zerhämmert recht nah am Bühnenrand sein Schlagzeug. Dabei bewegt er seinen Oberkörper rasant und er hat zumeist ein schelmisches Grinsen im Gesicht. Irgendwo habe ich mal einen Vergleich zu der Figur Tier aus der Sesamstraße mitbekommen. Ok, könnte hinkommen, er beackert auf jeden Fall sein Werkzeug wie ein Tier! 😉

Im Verlaufe des Gigs machen sich mal Teile seines Schlagzeuges selbstständig, die wollen den Schlägen dieses Tiers wohl entfliehen. Ihm zu Hilfe kommt das fünfte Mitglied auf der Bühne. Ja, eigentlich sind Electric Citizen ein Quartett, haben sich live jedoch mit einem Keyboarder verstärkt. Ein Augenschmaus ist natürlich Sängerin/Frontfrau Laura Dolan, die sich gekonnt im engen Leder am Mikro bewegt. Sie macht da eine ausgesprochen gute Figur, kniet auch mal am Boden und versteht es, das Publikum mit einzubinden. Ihr Gesang ist stark mit Hall unterlegt, das merkt man auch bei den Ansagen zwischen den Songs. Zunächst nicht so gut abgemischt, wird es mit Verlauf des Gigs der Band immer besser, wobei man vielleicht den Hall etwas mehr rausholen hätte müssen/können. Die Band ist richtig gut aufgelegt. Während am Bass Nick Vogelpohl cool seinen Tieftöner intoniert, zerlegt Gitarrist Ross Dolan (Lauras Mann) seinen Sechssaiter ebenso genial wie cool. Mit Heavy Rock und partiellen Doom Riffs hat die Band die Fans ganz klar schnell auf ihrer Seite. Electric Citizen klingen düster und schwer mit harten Riffs, können aber auch im selben Moment groovende Uptempo-Parts mit Gitarre und Rhythmusfraktion hinlegen. Songs von allen drei bisherigen Alben sind auf der Setlist, wobei die vom Debütalbum Sateen überwiegen. Die Songs sind leider echt schnell durch, weil es wirklich kurzweilig und authentisch ist, was die Band da auf der Bühne treibt.

Zum Schluss witzelt Laura noch, dass es ihr Merchandiseverkäufer nicht mit auf die Tour geschafft hat und sie also selbst das Merchandise machen müsse. Klar steht die Band anschließend für Selfies und Autogramme zur Verfügung.

In der Pause unterhalte ich mich mit Laura und ihren Jungs noch etwas. Dabei erfahre ich, dass die Band bereits zum zweiten Mal eine Tour mit Fu Manchu macht. Hier in Wiesbaden haben Electric Citizen auch schon gespielt, allerdings in der großen Halle als Support von Wolfmother. 2019 war man (genauso wie Fu Manchu) auf dem Desertfest Berlin. Ach ja, klar, da habe ich sie ja gesehen. Mir fällt ein, dass sie dort eine weitere Dame am Keyboard hatten.

Nach den Umbauarbeiten geht es zunächst wieder unspektakulär weiter. Die vier Musiker kommen auf die Bühne. Schlagzeuger Scott Reeder nimmt an seinem Arbeitsgerät Platz. Bitte diesen Scott Reeder nicht mit dem Ex-Bassisten von Kyuss verwechseln. Brant Bjork war ja auch schon mal vier Jahre bei Fu Manchu am Schlagzeug tätig und der hier genannte Scott Reeder ist zwar dessen Nachfolger, jedoch nicht dessen Ex-Bandkollege von Kyuss. Klein ist die Stoner-Welt trotzdem.

Scott Hill und Bob Balch fummeln etwas an ihren Gitarren herum. Brad Davis lässt es sich nicht nehmen, auch etwas am Bass zu zupfen, während Scott Reeder schon mal den Klang seiner Becken überprüft. Das wirkt zunächst so, als wenn alle Akteure erst einmal ihre Instrumente auf Funktionalität überprüfen möchten. Plötzlich und unerwartet geht es dann ab – und wie! Urplötzlich befinden wir uns im Song Pigeon Toe. Jetzt knallt es mächtig. Schwerer Stoner Rock ist nun angesagt. Scott Hill geht ab, wie das sprichwörtliche Zäpfchen. Ausfallende Bewegungen ganz vorne an der Bühne Richtung Publikum. Die grauen langen Haare fliegen wüst um den Kopf. Unüberhörbar die Einflüsse, die diese Auslegung des Stoner Rocks von Fu Manchu zu etwas Besonderem werden lassen. Fu Manchu entstanden schließlich aus Virulence, einer Hardcore Band. Das ist natürlich lange Geschichte, trotzdem nicht zu verbergen.

The Falcon Has Landed, ein Songtitel beschreibt es einfach. Die Fans sind aus dem Häuschen, dass der Falke Fu Manchu heute Abend in Wiesbaden gelandet ist. Fu Manchu greifen auf ihren Backkatalog zurück, es sind ja 30 Jahre zu feiern! Publikumslieblinge wie Evil Eye oder Mongoose stehen natürlich auf der Setliste.

Moshpit und Crowdsurfing ist angesagt. Das Kesselhaus kocht. Der Saal ist in ausgelassener Stimmung. Mit dem letzten Song King Of The Road ist der Höhepunkt erreicht. Das passt auch alles gut zum Banner, der eine Karawane an Rockern auf Motorrädern zeigt. Scott Hill lässt es sich nicht nehmen, sich bei dem Publikum für den heutigen Abend zu bedanken und holt auch Electric Citizen noch einmal auf die Bühne. Ich hätte mir gerne von den Jungs noch etwas auf Vinyl mitgenommen, das ist aber leider sold out! Freut mich für die Band, ich stehe allerdings mit leeren Händen da.

Um 23:00 Uhr verlassen wir das triefende Kesselhaus, begeben uns als King (s) Of The Road nach draußen und ich fahre die A3 zurück nach Koblenz, nach einem äußerst genialen Stonerabend, wieder einmal hier im Schlachthof in Wiesbaden.