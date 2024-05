Gåte: haben neues Album und Musikvideo zu „Ulveham“ veröffentlicht

Der Eurovision Song Contest 2024 steht in den Startlöchern und für Norwegen werden dieses Jahr Gåte antreten. Pünktlich zur Eventwoche hat die Band ein brandneues Musikvideo zu ihrem Beitrag Ulveham veröffentlicht, in dem Gåte sowohl die Kraft des Songs als auch die wilde Natur ihrer Heimat einfangen.

Schon im Vorfeld des ESC sorgte die Band dank ihrer fesselnden Fusion von traditionellem Folk und modernem Rock sowie der beeindruckenden Stimme Gunnhild Sundlis für Aufsehen.

Wegen hoher Nachfrage entscheiden sich Gåte außerdem dazu, ein spezielles Album namens Ulveham herauszubringen, das neben dem titelgebenden Stück auch die Songs ihrer jüngsten EP Vandrar enthält. Letztere waren bis dato noch nicht in physischer Form erhältlich. Drei ausgewählte Live-Favoriten runden das Album ab, wobei Gåte für Kjærleik Unterstützung von dem Folk-Chor Koret Artemis bekamen.

Das Album Ulveham steht digital ab sofort auf den gängigen Streaming-Plattformen bereit. Vinyl- und CD-Fassungen des Albums erscheinen am 16. Juni und sind hier vorbestellbar.

Ende des Jahres werden Gåte schließlich auf Europa-Tour gehen. Gitarrist Magnus Børmark kommentiert: „We’re excited to bring our blend of traditional Norwegian folk music and rock to the European stages. We’re on a mission to revitalize our common folklore and traditions which we also share with so many people across Europe. There is so much history and culture binding us together in a positive way, this tour will carry this message.“

Gåte live 2024:

03.12.2024 – (DE) Aschaffenburg, Colos-Saal

04.12.2024 – (DE) Bochum, Zeche

05.12.2024 – (DE) Munich, Muffathalle

06.12.2024 – (IT) Milan, Santeria Toscana 31

09.12.2024 – (CH) Zürich, Plaza

10.12.2024 – (FR) Paris, Machine du Moulin Rouge

12.12.2024 – (IE) Dublin, The Academy

13.12.2024 – (UK) London, O2 Islington Academy

14.12.2024 – (UK) Manchester, Club Academy

16.12.2024 – (NL) Utrecht, Tivoli Vredenburg Pandora

17.12.2024 – (DE) Hamburg, Gruenspan

18.12.2024 – (DE) Berlin, Columbia Theater

19.12.2024 – (PL) Krakow, Kwadrat

20.12.2024 – (PL) Warsaw, Proxima

Der Ticket-Vorverkauf startet am 8. Mai unter www.gaateofficial.com.

Die Termine für Gåte beim Eurovision Song Contest 2024 in Malmö:

09.05. ab 21:00 Uhr – 2. Halbfinale (Startnummer 15)

11.05. ab 21:00 Uhr – Finale

Ulveham Tracklist

1. Ulveham

2. Hamløypar

3. Førnesbrunen

4. Skarvane

5. Svarteboka (Feat. Djerv)

6. Huldra

7. Solfager Og Ormekongen

8. Kjærleik (Acoustic Live Version)

Über Gåte:

Gåte interpretieren in ihrer Musik nordischen Folk auf zeitgemäße, dunkel-hypnotische Art und Weise. Traditionelle Elemente treffen dabei auf moderne Genres wie Rock und Industrial. Die Band entstand in den frühen 2000er-Jahren und schaffte damals recht schnell den Sprung vom Proberaum auf große Bühnen. Ihr 2002 erschienenes Debüt Jygri ist Platin-prämiert und wurde mit dem Spellemannprisen ausgezeichnet. Nach einer 12-jährigen Pause gelang ihnen 2017 ein umjubeltes Comeback, woraufhin zwei hochgelobte Studioalbum, zwei EPs und ein Livealbum folgten. 2024 werden sie Norwegen beim Eurovision Song Contest vertreten und schlagen damit ein weiteres spannendes Kapitel ihrer Karriere auf.

Gåte online:

