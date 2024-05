Hellbutcher: veröffentlichen Single „Hordes Of The Horned God“

Als Frontmann der legendären schwedischen Maniacs Nifelheim gehören Hellbutcher zur Elite des Black Metal-Undergrounds, und mit seiner gleichnamigen neuen Band Hellbutcher setzt er seine wahnsinnige Mission fort, Klänge purer Blasphemie und absolutes musikalisches Armageddon zu beschwören. Nichts Geringeres als die totale Metal-Verwüstung ist angesagt!

Nach dem Ende von Nifelheim, die Ende 2022 ihre letzte Show spielten, haben Hellbutcher keine Zeit verschwendet, um weiterzumachen. Zusammen mit alten Weggefährten, den Gitarristen Necrophiliac und Iron Beast, dem Bassisten Eld und dem Schlagzeuger Devastator (Ex-Nifelheim), machten sich Hellbutcher schnell daran, ihre neue Vision zum Leben zu erwecken. Gemeinsam hatten sie schnell genug Material gesammelt, um ihr wütendes, höllisches, selbstbetiteltes Debütalbum aufzunehmen, das am 31. Mai über Metal Blade Records veröffentlicht werden soll.

Hellbutcher über die neueste Single:

„The title Hordes Of The Horned God was inspired by an old Dissection song where Jon [Nödtveidt] mentions ‚my god has horns.‘ I crafted the song with an epic yet raw and thrashing feel. The intro riff recurs in various forms, shaping both the chorus and the end of the mid-section of the song. Additionally, our great guitarist, known as Iron Beast, delivers some fantastic guitar solos on this track.“

Streamt Hordes Of The Horned God von Hellbutcher hier:

Das bereits veröffentlichte Video zur ersten Single The Sword Of Wrath kann hier angesehen werden.

Mehr Infos zu Hellbutcher und ihrem kommenden, selbtbetitelten Album findet ihr hier:

Hellbutcher – Besetzung:

Hellbutcher – Gesang

Necrophiliac – Gitarren

Devastator – Schlagzeug

Eld – Bass

Iron Beast – Gitarren

Hellbutcher online:

https://hellbutcher.com

https://www.facebook.com/hellbutcherband

https://www.instagram.com/hellbutcherband