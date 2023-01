Invictus – Unstoppable

Maurizio Iacono wird wohl nicht langweilig. Der Frontmann von Kataklysm und Ex Deo hat erfolgreich sein nächstes Projekt zu Wasser gelassen. Wer im Herbst an Invictus vorbeigegangen ist, sollte wie meine Person spätestens jetzt Unstoppable noch mal aufdrehen. Weg von der Death Metal Maschine Kataklysm, gehen die neuen Stücke eher in die epische Richtung von Ex Deo, nur moderner. Metalcore Riffs und die typischen Blastbeats ziehen das Projekt wie an einer Seilwinde den Gipfel empor, um von da aus donnernd gen Tal zu rauschen. Mit dafür verantwortlich ist Gitarrist Jean-François „JF“ Dagenais, mit dem Maurizio nur zu gerne Zeit verbringt. Scheinbar gibt es die beiden eh nur im Doppelpack. Musikalisch für Invictus ganz klar die richtige Wahl. Unterstützung bekommen sie von Chris Clancy, der gesanglich mit eingreift und die Basssaiten zum Beben bringt. Hinter den Fellen sitzt nicht, wie zunächst vermutet, einer der vielen ex-Kataklysm Motoren, sondern Jeramie Kling. Erfrischend, locker und mit der gewünschten Spielfreude bestreitet das Quartett ihr gemeinsames Debüt. Grundsätzlich bleiben die Musiker jedoch in ihrem Gefilde. Sowohl technisch als auch textlich könnten die Nummern von Unstoppable aus den Händen der bereits genannten beiden Mainacts stammen. Mehr Core, weniger Heldentum – im Grundsatz bleiben die römischen Einflüsse aber dominant. Die schnarrende Doublebase braucht Iacono als Lebenselixier. Im Kopf bleiben Stücke wie Ghost Of My Father oder Eagles, den ihr unten im Video direkt mal anspielen könnt. American Outcast geht dann eher in die Sparte Filler. Leider schleicht dieses Gefühl das eine oder andere Mal in die Gehirnstube. Auffällig ist, dass Bleed Me Out oder der Opener You Will Know Who I Am besser funktionieren als die Kompositionen am Ende. Der lange Atem fehlt ab Ghost Of My Father und bringt Unstoppable unnötig schlingernd ins Ziel.

