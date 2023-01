Atrocity: veröffentlichen neues Album und Video zu „Fire Ignites“

Die Death Metaller Atrocity haben heute ihr neues Album Okkult III veröffentlicht, welches das furiose Finale ihrer Okkult Trilogie markiert!

Es ist als 2-CD Media Book, limitierte Vinyl LP, limitiertes Box Set sowie in digitalen Formaten erhältlich. Das limitierte Box Set enthält das Okkult III 2-CD Mediabook, eine Flagge, einen Patch, zwei Postkarten sowie eine Autogrammkarte.

Aber das war noch nicht alles, denn heute wurde auch das Video zum neuen Song Fire Ignites vorgestellt – schaut es euch hier an:

Vor kurzem wurden Atrocity für die 70.000 Tons Of Metal Kreuzfahrt bestätigt, die am 30.01.2023 in See sticht.

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: