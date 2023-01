The Privateer: veröffentlichen zweite Single & Video

Mit gesetzten Segeln geht die 6-köpfige Crew von The Privateer seit 2007 auf Freibeuterfahrt.

Inspiriert von klassischem Heavy Metal, modernem Death und Folk Metal kreieren die Freiburger Freibeuter ihren charakteristischen Sound. Mit ihren Songs erzählen sie Geschichten über verborgene Schätze, ferne Welten, altes Seemannsgarn und die Mythen der See.

Heute veröffentlicht die Crew ihr brandneues Studioalbum Kingdom Of Exiles via Reaper Entertainment.

Das Album ist auf CD & Vinyl und auf allen wichtigen Streaming-Plattformen erhältlich.

Zur Feier des Tages hat die Band ein Lyric-Video zum Titeltrack Kingdom Of Exiles veröffentlicht.

Die Band kommentiert:

„Heute ist es endlich so weit, nun könnt ihr gemeinsam mit uns das Kingdom Of Exiles entdecken!

Wir sind überglücklich, unser neues Album in voller Länge präsentieren zu können und setzen den Kurs

voller Vorfreude auf alle anstehenden Konzerte, bei denen wir einige Tracks den Publikumsfluten übergeben können!“

Die Trackliste zu Kingdom Of Exiles liest sich wie folgt:

1. Cadence Of Life

2. Madness Is King

3. Queen Of Fire And Wind

4. The Darkest Shadow Of Life

5. Foretold Story

6. Kingdom Of Exiles

7. The Realm Of The Forest

8. Ghost Light

9. Memory Of Man

Das beindruckende Cover-Artwork wurde vom Künstler Dusan Marcovic erstellt.

The Privateer online:

https://www.theprivateer.de/

http://www.facebook.com/ThePrivateer