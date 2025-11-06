A Trolls Feast Festival: Die Trolle feiern zum vierten Mal in der Kieler Räucherei

Ihr lebt wie kleine dreckige Feen unter ’nem Baum und kennt die Bands nicht?

Jarl aus Neumünster spielen einen direkt ins Mark gehenden Black Metal und entführen euch in die Tiefen der Dunkelheit.

The Privateer aus Freiburg betiteln ihre Musik mit Heavy Folk Metal und kapern euer Schiff mit einer Prise Meersalz im Mundwinkel.

Taurus Ferus stehen für Hamburger Party Mittelalter Folkrock. Füllt eure Krüge und tanzt mit dem Teufel!