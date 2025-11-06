A Trolls Feast Festival: Die Trolle feiern zum vierten Mal in der Kieler Räucherei

Das Line-Up steht, der Trollkönich präsentiert euch die vier Bands, die euch am 06.12.2025 unterhalten werden.
Neben den bereits angekündigten Geschichtenerzählern von Sagenbringer und den Tauronen Taurus Ferus wurden keine Kosten und Mühen gescheut, die Piraten von The Privateer aus dem Süden der Republik zu ordern. Last but not least, wird aus den heimischen Regionen der Jarl aus Neumünster seine Kunst zum Besten geben!
Seit dem 02.09.25 könnt ihr die streng limitierten Early Troll Tickets unter troll.deinetickets.de für 33 € erwerben. Aber Achtung, wenn weg, dann weg. Dann wird mit dem Party Troll Ticket für 39 € gestartet!
Ihr lebt wie kleine dreckige Feen unter ’nem Baum und kennt die Bands nicht?
Jarl aus Neumünster spielen einen direkt ins Mark gehenden Black Metal und entführen euch in die Tiefen der Dunkelheit.
The Privateer aus Freiburg betiteln ihre Musik mit Heavy Folk Metal und kapern euer Schiff mit einer Prise Meersalz im Mundwinkel.
Taurus Ferus stehen für Hamburger Party Mittelalter Folkrock. Füllt eure Krüge und tanzt mit dem Teufel!
Sagenbringer von der Insel Sylt stehen für Folk Metal und erzählen uns ihre Geschichten, bevor sie auf große Zwischen Den Welten Tour 2026 segeln.
So, Ticket ordern und den Navigator instruieren! Wir sehen uns! Räucherei, Preetzer Straße 35, 24143 Kiel