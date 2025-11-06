Steve Gordon MIA: neue Single „Broken“ feat. Ray West (Spread Eagle) erobert die US-Charts

Steve Gordon MIA bringt heute mit seiner neuen Single Broken (feat. Ray West von Spread Eagle) frischen Wind in die U.S. Rock- und Metal-Radioszene. Der Song hat es in der ersten Woche auf Platz 6 der meist hinzugefügten Titel im Metal-Radio geschafft und belegt aktuell den 34. Platz in den Metal-Radio-Charts.

Angetrieben von Gordons kraftvollen Riffs, einer eindringlichen Atmosphäre und der elektrisierenden Stimme von West, vereint Broken die emotionale Tiefe klassischen Metals mit der Präzision und Wucht moderner Produktion. Der Track folgt auf Gordons vorherige Single We Go To War (feat. Ray West), die ebenfalls mit starkem nationalen Airplay auf Platz 18 landete. Seht euch das Video hier an:

Hört euch Broken hier an: https://hypeddit.com/stevegordonmia/broken

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Steve Gordon MIA und Ray West kein Bandprojekt ist, sondern Teil von Gordons Solo-Vision. Ray West hat seine Stimme sowohl für We Go To War als auch für Broken als Gastsänger zur Verfügung gestellt. Das kommende Album von Steve Gordon MIA, das im Dezember 2025 erscheinen wird, wird eine Mischung aus instrumentalen Hard Rock/Metal-Tracks und Songs mit anderen bekannten Sängern aus dem Bereich der schweren Musik präsentieren. Dieser Ansatz hebt Gordons Rolle als Gitarrist, Songwriter und Produzent hervor und zeigt ein vielfältiges und kraftvolles Projekt.

Die Single setzt Gordons kreative Partnerschaft mit Ray West fort, der als Frontmann der New Yorker Hardrock-Band Spread Eagle bekannt ist. Gemeinsam liefern sie eine explosive Darbietung, die moderne Heavy Metal-Intensität mit der rohen, emotionalen Kante klassischen Hard Rocks verbindet.

„Broken is about having that craving or addiction you can’t live without“, sagt Gordon. “ It consumes you. If you can’t have it, it drives you insane. It controls your thoughts and makes you do things you’ll regret just to satisfy that hunger.“

Ray West fügt hinzu: „When the thing that comforts your addictive brain suddenly betrays you, you’re left broken. You can either lay down and die — or fight back and take control of your life. And sometimes taking control leads to an act of violence.“

Aufgrund seiner konstanten Fähigkeit, Songs nur Tage oder Stunden vor einer Veröffentlichung zu retten und zu transformieren, wurde Steve Gordon oft als „Geheimwaffe“ bezeichnet – der Gitarrist, der einen Track mit seinen Parts und Ergänzungen zum Erfolg verhelfen kann. Seine Arbeit hinter den Kulissen half vielen Künstlern. Obwohl Gordon sich seiner Rolle als Ghost-Gitarrist für einige der ikonischsten Künstler des Rock und Pop bewusst war, wusste er, dass sein Name nicht in den Liner Notes erscheinen würde. Dennoch wurden seine Beiträge nach der Veröffentlichung durch lebenslange Tantiemen, die von AIE für all seine Ghosting-Sessions gezahlt wurden, formal anerkannt, was seinen Status als wesentlichen, aber oft unsichtbaren Beitrag zu vielen Top-Charts-Alben festigte, die weltweit täglich im Radio gespielt werden.

