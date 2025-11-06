Temptress: neues Album „Hear“ erscheint am 23.01.2026 über Blues Funeral Recordings

Die Heavy-Band Temptress aus Dallas, Texas, hat ihre mitreißende neue Single und das dazugehörige Video These Walls veröffentlicht und gleichzeitig alle Details zu ihrem kommenden Album Hear bekannt gegeben, das am 23. Januar 2026 über Blues Funeral Recordings erscheinen wird. Die Band wird die US-Westküste ausgiebig bereisen, um das Album zu supporten.

Mit Vollgas geht es bei ihrer neuen Single These Walls zur Sache, und die Band zeigt keine Gnade, während sie uns ohne Umschweife in einen einzigartig fesselnden Klangwirbel zieht. Das Video kann hier angesehen werden:

Die Single ist auf allen Streaming-Diensten verfügbar.

Temptress sagt zu neuen Single: „These Walls is such a ripper! It has a different sound than anything we’ve previously done, which we’ve been really excited about. It’s a love song, a post-punk anthem and a straight-up rock track all in one.“

Bombastisch und zugleich zart, erdrückend und doch ätherisch, treibend und dunkel – Temptress sind ein Puzzle aus klanglichen Berührungspunkten ohne hörbare Nähte. Sie vereinen Drone, Doom, Post-Rock, Grunge und Hardcore und kreieren eine geschmolzene Mischung, die fließt und wie ein flüssiger Metall-Assassine alles vernichtet.

Hear – Trackliste:

1. Into

2. Narrows

3. Edge

4. These Walls

5. Now Or Never

6. Be Still

7. Downfall

8. Out Of

Die Band kommentiert: „This album as a whole is deeply personal, with all of us equally putting our hearts and souls into the songs. It has a different feel than our priors and shows our growth and different influences, tripolar if you will.“

Mit über 200 gespielten Shows in ihrer relativ kurzen Karriere fügen sich die endlosen Ideen und Nuancen von Temptress dank der umfangreichen Live-Erfahrung ihrer Mitglieder perfekt zusammen. Das neue Album Hear brodelt vor schneidenden Hooks und dissonanten Grooves in einer unwiderstehlichen Konvergenz von Ideen. Fans von Heavy Temple, The Well, Sasquatch und Hippie Death Cult sollten sich auf das gefasst machen, was Temptress zu bieten haben.

Temptress ist ein kraftvolles Trio aus Dallas, Texas, das verschiedene Musikstile wie Drone, Doom, Post-Rock, Noise, Grunge und klassischen Metal zu einem unerwarteten Klangbild vereint, das zwar an jeden dieser Stile erinnert, aber dennoch völlig einzigartig ist. Die Band besteht aus erfahrenen Musikern: Andi Cuba (Schlagzeug/Gesang), Kelsey Wilson (Gitarre/Gesang) und Christian Wright (Bass/Gesang). Für Temptress begann die musikalische Reise im Jahr 2019. Innerhalb von nur fünf Monaten entwickelten die versierten Musiker ihre ersten kraftvollen Songs und veröffentlichten noch im selben Jahr die selbstbetitelte EP Temptress, gefolgt von ersten Live-Auftritten.

In ihrer relativ kurzen Karriere haben Temptress sich die Bühne mit Bands wie Khemmis, Royal Thunder, Eyehategod und Black Tusk geteilt. Zudem traten sie bei Veranstaltungen wie Ripplefest Texas, Grim Reefer Fest in Baltimore, Atlanta Doom Fest und in den frühen Tagen des Austin Gravitoyd Doom Fest auf. Mit der Unterzeichnung bei Blues Funeral Recordings sind Temptress bereit, ihre unermüdliche Arbeitsmoral und explosive Live-Präsenz zu nutzen, um neue Bühnen zu erobern und weltweit neue Fans mit ihrer ambitionierten, genreübergreifenden Schwere zu gewinnen. Dies geschieht im Rahmen der Unterstützung ihres neuen Albums Hear, das 2026 erscheinen soll.

Temptress – US-Tourdaten 2026

1/23 Fri – Dallas, TX – Puzzles

1/24 Sat – Corpus Christi, TX – House of Rock

1/25 Sun – Austin, TX – The Lost Well

1/27 Tue – Tucson, AZ – Surly Wench Pub

1/28 Wed – San Diego, CA – Tower Bar

1/29 Thu – Yucca Valley, CA – Mojave Gold

1/30 Fri – Los Angeles, CA – The Moroccan Lounge

1/31 Sat – Sacramento, CA – Cafe Colonial

2/1 Sun – Eureka, CA – Siren’s Song Tavern

2/3 Tue – Redding, CA – The Dip

2/4 Wed – San Francisco, CA – Neck Of The Woods

2/5 Thu – San Luis Obispo, CA – Dark Nectar

2/6 Fri – Palmdale, CA – Transplants Brewing

2/7 Sat – Las Vegas, NV – The Griffin

2/8 Sun – Tempe, AZ – Yucca Tap Room

2/10 Tue – El Paso, TX – Bye Bye Dear

2/11 Wed – Santa Fe, NM -Desert Dogs

2/12 Thu – Colorado Springs, CO -What’s Left Records

2/13 Fri – Taos, NM – Goathead Collective Gallery

2/14 Sat – Tulsa, OK – Whittier Bar

Temptress online:

https://www.facebook.com/temptressdfw/

https://www.instagram.com/temptressofficial/