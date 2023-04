The Privateer – Kingdom Of Exiles

Die deutsche Band The Privateer hat ihr neues Album Kingdom Of Exiles am 20.01.2023 unter dem Label Reaper Entertainment veröffentlicht. Das Album ist eine Mischung aus Folk Metal, Melodic Death Metal und Heavy Metal und hat eine Spielzeit von 49:04 Minuten. Die Band besteht aus fünf talentierten Musikern, die ihre fünfte Veröffentlichung im Januar auf die Reise geschickt haben. Angeführt von Clara Held, die Violinistin und Sängerin, Kim Fritz am Schlagzeug, Eric Tobian am Bass, Roman Willaredt und Christian Spöri an den Gitarren erschaffen sie einen melodischen wie komplexen Sound.

Kingdom Of Exiles startet mit dem Intro Cadence Of Life, das den Hörer auf eine Reise durch die neun Nummern einstimmt. Die einzelnen Tracks auf dem Werk haben alle ihre eigene Geschichte zu erzählen und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Zu den Höhepunkten gehören definitiv Queen Of Fire And Wind und Ghost Light. Bei diesen Songs zeigt die Band ihr ganzes Können und lässt die Herzen von Metalfans höherschlagen. Der Gesang von Clara Held ist dabei besonders hervorzuheben, denn ihre Stimme ist kraftvoll und emotional zugleich. Die Balance aus den verschiedenen Gesangsfarben passt zudem sehr gut zusammen. Das Niveau innerhalb der Scheibe flacht nicht ab und kann auf einem hohen Level bis zum abschließenden Memory Of Man gehalten werden. Trotz der vielen Einflüsse könnten von meiner Seite noch mehr Refrains und Höhepunkte für ein noch besseres Ergebnis sorgen. Das wiederum ist in diesem Fall wirklich Nörgeln auf höchstem Niveau und soll die starke Performance nicht beflecken. Mit ihrem einheitlichen sowie breiten Stil und ihrer fesselnden Musik haben The Privateer erneut bewiesen, dass sie zu den ansprechenden Acts des Genres gehören, die auch im engeren Korsett noch neue Antworten generieren können.

