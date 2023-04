The Smashing Pumpkins: veröffentlichen Video zu „Empires“

Zusammen mit den Neuigkeiten zu ihrer bevorstehenden Tournee veröffentlichte die Band nach der neuen Single Spellbinding, auch ein Video zu Empires.

Am 5. Mai erscheint der mit Spannung erwartete dritte und letzte Akt von Atum. Act 3 wird als Special Edition Boxset mit allen 33 Tracks des Albums und zehn zusätzlichen unveröffentlichten Songs erscheinen.

The Smashing Pumpkins

Atum: A Rock Opera In Three Acts

Label: Martha’s Music/Thirty Tigers

Vertrieb: Membran

VÖ: 05.05.2023

Die Tracklist zu Atum: A Rock Opera In Three Acts findet ihr im Release-Kalender von Time For Metal: (Vollansicht hier)

