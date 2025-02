The Smashing Pumpkins: bringen „The Aghori Tour“ nach Deutschland

The Smashing Pumpkins kommen wieder nach Deutschland! Ein Jahr nachdem die Alternative-Ikonen ihr 13. Studioalbum Aghori Mhori Mei veröffentlicht haben, werden The Smashing Pumpkins im August 2025 drei Headliner-Konzerte in Ludwigsburg, Bonn und Berlin spielen.

The Aghori Tour 2025:

03.08.2025 – (DE) Ludwigsburg, Schloss Ludwigsburg

05.08.2025 – (DE) Bonn, Kunst! Rasen

06.08.2025 – (DE) Berlin, Zitadelle Spandau

Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 14. Februar um 10:00 Uhr.

Zuvor finden bereits ein Artist-Presale am Dienstag, 11. Februar ab 10:00 Uhr sowie am Mittwoch, 12. Februar ab 10:00 Uhr ein o2-Presale statt.

Tickets werden HIER erhältlich sein.

Über The Smashing Pumpkins:

1988 in Chicago gegründet, entwickelten sich The Smashing Pumpkins schnell zu Ikonen alternativer Musik und Kultur. Inzwischen gelten sie als eine der einflussreichsten Bands überhaupt. Im Lauf ihrer Karriere verkauften sie über 30 Millionen Platten weltweit, gewannen zwei GRAMMY® Awards, sieben MTV VMAs sowie einen American Music Award. Ihr Debütalbum Gish (1991) zählt ebenso wie das vierfach Platin-prämierte Siamese Dream (1993), das Diamant-Album Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995), das Platin-ausgezeichnete Adore (1998) und das in mehreren Ländern Gold-zertifizierte Machina/The Machines Of God (2000) zu den Klassikern der Musikgeschichte. Rolling Stone nannte sowohl Siamese Dream als auch Mellon Collie And The Infinite Sadness in ihrer Liste der „500 Greatest Albums of All Time“.

Alternative Music und Kultur wäre auch ohne die bandtypische Ikonographie kaum mehr vorstellbar. Man denke nur an das idyllische Artwork von Siamese Dream, das schwarze Zero-Shirt, den seligen Laissez-faire-Vibe des Musikvideos zu 1979, die Gothic-Metamorphose zu Ava Adore oder die vielschichtigen Liveshows, die bis heute weltweit vor ausverkauften Häusern stattfinden.

2018 enthüllten The Smashing Pumpkins Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. und begaben sich auf die immens erfolgreiche Shine And Oh So Bright Arena-Tour. Aufbauend auf diesem Momentum erschien das elfte Werk Cyr. Das Doppelalbum markierte einen weiteren Schritt in der Evolution der Band. Mit Atum (2023) folgte ein Sequel zu Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) und Machina/Machine Of God (2000). Unmittelbar im Anschluss begannen The Smashing Pumpkins die Arbeit an Aghori Mhori Mei, auf dem die Originalmitglieder Billy Corgan, Jimmy Chamberlin und James Iha sich auf ihren Kanon der frühen 90er rückbeziehen, wo Gitarren, Bass, Schlagzeug und durchbohrende Vocals regierten.

The Smashing Pumpkins online:

Linktree, Facebook, Instagram