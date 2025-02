Rivers Of Nihil: veröffentlichen ihr selbstbetiteltes fünftes Album am 30.05. bei Metal Blade Records

Die Progressive Death-Metal-Urgesteine Rivers Of Nihil werden am 30. Mai ihr gleichnamiges fünftes Album über Metal Blade Records veröffentlichen.

Nach sechzehn Jahren und fünf Alben in der Karriere der Band aus Pennsylvania legen Rivers Of Nihil mit Rivers Of Nihil noch einmal einen Zahn zu. Traditionell kann ein selbstbetiteltes Album eine Rückbesinnung auf das Wesentliche und/oder einen Neubeginn signalisieren, und in den zehn kraftvollen Songs wird deutlich, dass diese beiden Faktoren im Spiel sind. Gründungsbassist Adam Biggs wurde 2023 zum neuen Leadsänger/Bassisten der Band; im selben Jahr kam der zusätzliche Gitarrist Andy Thomas (Ex-Black Crown Initiate) hinzu, dessen Gesang auch auf Rivers Of Nihil eine wichtige Rolle spielt. Die Produzenten Carson Slovak und Grant McFarland von Atrium Audio haben die neue Dynamik in mehr als fünfzig Minuten Musik eingefangen.

„I feel like these songs are the perfect blend of all our albums, with all the fat cut away“, sagt Gründungsgitarrist Brody Uttley. „There are more technical songs that call back to The Conscious Seed Of Light and Monarchy sound, but with a more mature understanding of how to pace a song. There’s a fair bit of the Where Owls Know My Name and The Work-type experimental stuff, but with a more refreshed perspective on those styles for the current era of the band.“

Am 15. Juni 2023 veröffentlichte die Band eine neue Single, The Sub-Orbital Blues, den ersten Song mit Biggs als Leadsänger nach dem Ausstieg von Sänger Jake Dieffenbach im Jahr 2022. Es war auch der erste Song, in dem Thomas zu hören war. Eine zweite Single, Hellbirds, wurde am 19. Oktober desselben Jahres veröffentlicht. Am 29. April 2024 veröffentlichte die Band den Song Criminals und ein dazugehöriges Musikvideo. Sowohl Criminals als auch The Sub-Orbital Blues erscheinen auf Rivers Of Nihil.

The new album’s first single of 2025, House Of Light, is a track that „encapsulates the nature of what it is that we do perfectly while offering a different perspective on the sound with the new lineup“, erklärt Gründungsmitglied/Gitarrist Brody Uttley, der auch Klavier spielt und das Programming in der Band übernimmt. „Everything that our fans have come to love about our sound is demonstrated in this song with the new addition of Andy singing and Biggs on main vocals. It has the riffs, it has the big chorus, it has the prog, it has the solos, it has the sax. Just a real classic example of what we do as a band in 2025.“

Seht euch das Video zu House Of Light von Rivers Of Nihil, das unter der Regie von My Good Eye Music Visuals entstanden ist, hier an:

Auf Rivers Of Nihil sind auch weitere Musiker zu hören, darunter Patrick Corona am Altsaxophon, Stephan Lopez am Banjo, McFarland am Cello und eine Reihe weiterer Gastsänger. Trotz des neuen Ansatzes auf Rivers Of Nihil fügt sich das Album nahtlos in die Diskografie der Band ein. Mit Where Owls Know My Name (2018) transzendierten Rivers Of Nihil alle Etiketten, die ihnen angeheftet wurden, und mit dem Nachfolger The Work (2021) stießen sie noch weiter in neues Territorium vor, wobei Metal Injection das letztgenannte Album als „das zusammenhängendste, ehrgeizigste, meditativste und abwechslungsreichste Werk der Gruppe bezeichnete, mit einem größeren Einsatz von philosophischer Bedeutung und transzendentalen Atempausen.“

Rivers Of Nihil – Trackliste:

1. The Sub-Orbital Blues

2. Dustman

3. Criminals

4. Despair Church

5. Water & Time

6. House Of Light

7. Evidence

8. American Death

09. The Logical End

10. Rivers Of Nihil

Rivers Of Nihil wird auf CD und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

– Bleach & Ammonia (Light Blue Smoke – US)

– Adenochrome (Tiger’s Eye – US)

– Water & Time (Blue / Green Smoke – US)

– Stomach Acid (Blue / Yellow Smoke – US)

– House of Light (Yellow / Green Marbled – US Tour Exclusive)

– 180g Black (EU)

– Radiant Light (Neon Yellow Marbled – EU)

– Dark Teal w/ Orange & Yellow Splatter (EU – Ltd. 500)

– Gold w/ Black Dust (EU Impericon Exclusive – Ltd. 200)

Pre-Order: metalblade.com/riversofnihil

Ende Februar starten Rivers Of Nihil ihre Aggressive Progressive EU-/UK-Headliner Tour mit Unterstützung von Cynic, Beyond Creation und ihren Labelkollegen Dååth. Im Mai wird die Band für einen weiteren einmonatigen Headliner auf die nordamerikanischen Bühnen zurückkehren, unterstützt von Holy Fawn, Inter Arma und Glacial Tomb. Tickets und VIP-Pakete sind ab sofort erhältlich unter: ron.soundrink.com.

Die Termine für Februar und März der The Aggressive Progressive EU/UK TOUR 2025 findet ihr hier:

Termine Mai & Juni 2025

w/ Holy Fawn, Inter Arma, Glacial Tomb

5/22/2025 Underground Arts – Philadelphia, PA

5/23/2025 The Palladium (Upstairs) – Worcester, MA

5/24/2025 Rec Room – Buffalo, NY

5/25/2025 The King Of Clubs – Columbus, OH

5/27/2025 Pike Room @ Crofoot – Pontiac, MI

5/28/2025 Reggies – Chicago, IL

5/29/2025 The Cabooze – Minneapolis, MN

5/30/2025 Bourbon Theater – Lincoln, NE

5/31/2025 Bluebird Theater – Denver, CO

6/01/2025 Metro Music Hall – Salt Lake City, UT

6/03/2025 Rickshaw Theatre – Vancouver, BC

6/04/2025 El Corazon – Seattle, WA

6/05/2025 Dante’s – Portland, OR

6/06/2025 Goldfield Trading Post – Roseville, CA

6/07/2025 Teragram Ballroom – Los Angeles, CA

6/08/2025 Brick By Brick – San Diego, CA

6/10/2025 Nile – Mesa, AZ

6/11/2025 Launchpad – Albuquerque, NM

6/12/2025 Jake’s – Lubbock, TX

6/13/2025 The Rail – Ft. Worth, TX

6/14/2025 Come And Take It Live – Austin, TX

6/15/2025 Scout Bar – Houston, TX

6/17/2025 Basement East – Nashville, TN

6/18/2025 Eulogy – Asheville, NC

6/19/2025 The Canal Club – Richmond, VA

6/20/2025 The Meadows – Brooklyn, NY

6/21/2025 Fairmount Theatre – Montreal, QC

6/22/2025 Lee’s Palace – Toronto, ON

Rivers Of Nihil sind:

Adam Biggs – Bassgitarre, Gesang

Andy Thomas – Gitarre, Gesang

Brody Uttley – Gitarre, Klavier, Keys, Programmierung

Jared Klein – Schlagzeug, Gesang

