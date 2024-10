Rivers Of Nihil & Cynic: kündigen Europa-Headline-Tour für Februar und März 2025 an

Die in Reading, Pennsylvania, beheimateten Progressive Death Metaller Rivers Of Nihil gehen im Februar auf eine ausgedehnte Europatournee. Support kommt von den Prog-Legenden Cynic sowie Beyond Creation und den Labelmates Dååth! Alle Termine unten.

Rivers Of Nihil kommentieren: „Wir können es kaum erwarten, im Februar mit der Aggressive Progressive Tour nach Europa zurückzukehren. Wir fühlen uns geehrt, dass Cynic, Beyond Creation und Dååth uns dabei begleiten werden. Dieses Line-Up verkörpert wirklich sowohl die ‚aggressive‘ als auch die ‚progressive‘ Natur dieser Tour. Wir können es kaum erwarten, euch alle zu sehen, und wer weiß? Vielleicht bringen wir sogar ein paar neue Songs mit auf die Reise.“

Cynic, die transzendentalen Koryphäen des progressiven Death Metal-Genres, bereiten sich darauf vor, ihre Reise durch die Musikwelt fortzusetzen. Aus dem Schmelztiegel existenzieller Herausforderungen und musikalischer Innovation hervorgegangen, ist der Name Cynic ein Sinnbild für ewige Progression. Ihre unerbittliche Entwicklung durch Stürme und verschlungene Pfade hat Meisterwerke wie Focus (1993), Traced In Air (2008) und Kindly Bent To Free Us (2014) hervorgebracht. Die Virtuosität und thematische Tiefe der Band haben eine Nische geschaffen, in der sich Death Metal, Jazz-Fusion und grenzenlose experimentelle Bereiche überschneiden.

The Aggressive Progressive EU/UK TOUR 2025

Rivers Of Nihil mit Cynic, Beyond Creation und Dååth

28.02.25 Deutschland Köln Essigfabrik

01.03.25 Belgien Antwerp Zappa

02.03.25 Frankreich Paris La Machine

04.03.25 UK Glasgow Slay

05.03.25 Irland Dublin Academy

06.03.25 UK Bristol The Fleece

07.03.25 UK Southampton Engine Rooms

08.03.25 UK Manchester Club Academy

09.03.25 UK London Electric Ballroom

10.03.25 UK Birmingham XOYO

12.03.25 Niederlande Haarlem Patronaat

13.03.25 Deutschland Hamburg Gruenspan

14.03.25 Schweden Stockholm Fryshuset Klubben

16.03.25 Finnland Helsinki Tavastia

18.03.25 Norwegen Oslo John Dee

19.03.25 Dänemark Copenhagen Pumpehuset

21.03.25 Polen Warsaw Proxima

22.03.25 Deutschland Berlin Columbia Theater

23.03.25 Deutschland Nürnberg Z-Bau

24.03.25 Österreich Wien Flex

25.03.25 Ungarn Budapest Dürer Kert

26.03.25 Deutschland München Backstage

27.03.25 Italien Milan Slaughter Club

28.03.25 Schweiz Aarau Kiff

29.03.25 Deutschland Karlsruhe Substage

Einzelheiten zum Kartenverkauf und weitere Informationen findet ihr unter: lnk.to/RON-EUROPE2025 – der Kartenverkauf beginnt am 25. Oktober um 11 Uhr MEZ.

