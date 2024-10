Rivers Of Nihil: veröffentlichen Remixed/Remastered Edition der Debüt-EP „Hierarchy“

Die Progressive-Death-Metaller Rivers Of Nihil aus Reading, Pennsylvania, werden ihre Debüt-EP Hierarchy am 8. November über Metal Blade Records neu auflegen.

Die aktualisierte Ausgabe von Hierarchy, die ursprünglich im Jahr 2010 unabhängig veröffentlicht wurde, wurde vom ursprünglichen Produzenten Carson Slovak bei Atrium Audio neu abgemischt und remastert. Hierarchy wird digital und auf Vinyl in den folgenden Varianten veröffentlicht:

Schwarz (US)

Grau (EU)

Die Vinyl-Edition kommt mit einer Radierung auf der B Seite.

Vorbestellungen unter: metalblade.com/riversofnihil

Hierarchy Trackliste:

01. Chambers Of Civility

02. Human Adaptation

03. Ultimate Sentience

04. Post-Mortem Prostitution

Rivers Of Nihil haben noch nie in eine Schublade gepasst, aber mit Where Owls Know My Name aus dem Jahr 2018 haben sie alle Etiketten, die ihnen angeheftet wurden, hinter sich gelassen. Als sie 2021 mit The Work zurückkehrten, stießen sie weiter in neues Terrain vor und stellten erneut alle Erwartungen der Fans in den Schatten. Und jetzt, mit einer neuen Serie von Singles, die 2023 aufgenommen und seitdem als Singles veröffentlicht wurden – und schließlich auf einem neuen Album erscheinen – hat die Band erneut die Grenze dessen, wie weit sie auf der Suche nach neuem klanglichen Terrain zu gehen bereit ist, gesprengt.

Die Band verbrachte die Jahre 2021 und 2022 damit, die Kerze an beiden Enden abzubrennen, mit einem wilden Tourplan, der Headliner-Touren in den USA und Europa, einen Abstecher zu europäischen Festivals und zwei Tourneen im Vorprogramm von The Black Dahlia Murder und The Contortionist in Nordamerika umfasste. Doch als die letztgenannte Tour zu Ende war, fehlte ihnen ein Bandmitglied.

Aus persönlichen Gründen trennten sich die Wege von Gründungsmitglied Jake Dieffenbach und der Band. Die Trennung erfolgte nur drei Tage nach der Aufnahme einer Live-Video- und Audio-Session für die From Nothing-Serie von Audiotree, die am 20. April 2023 veröffentlicht wurde. Und obwohl die Band zunächst nicht sicher war, wie sie die Veröffentlichung angesichts des Ausscheidens eines Gründungsmitglieds und Leadsängers angehen sollte – oder ob sie sie überhaupt veröffentlichen sollte – entschieden sie sich dafür, sie zu veröffentlichen, um Dieffenbachs Beiträge zur Gruppe über die Jahre hinweg zu ehren und den Beginn eines neuen Kapitels zu markieren.

Im März 2023 beendeten Rivers Of Nihil eine Aufnahmesession, bei der die nun vierköpfige Band eine beträchtliche Menge neuer Musik mit ihrem früheren Bassisten/Backup-Sänger Adam Biggs als neuem Leadsänger/Bassisten aufnahm. Diese Aufnahmesession markierte auch den ersten Auftritt des neuen Gitarristen Andy Thomas (ex-Black Crown Initiate) als Mitglied von Rivers Of Nihil, dessen Gesang ebenfalls eine wichtige Rolle in der Musik spielt. Diese neuen Singles sind die ersten, die das neue Line-Up der Band in voller Zusammenarbeit zeigen und demonstrieren, dass es sich um einen neuen, mutigen Sound mit viel Potenzial handelt, der aber auch die klassische Energie der Band in sich trägt.

Die Band hat kürzlich die Aufnahmen und das Mastering ihres fünften Albums abgeschlossen, das 2025 erscheinen soll. Das Album wird zwei bereits veröffentlichte Songs enthalten – The Sub-Orbital Blues (2023) und Criminals (2024) – sowie acht neue Stücke. Bleibt dran, denn 2025 wird eine neue Single veröffentlicht.

Rivers Of Nihil – Hierarchy Line-Up:

Jake Deiffenbach – Gesang

Jon Kunz – Gitarre

Brody Uttley – Gitarre

Adam Biggs – Bassgitarre/Gesang

Ron Nelson – Schlagzeug

https://www.facebook.com/riversofnihil

https://www.instagram.com/riversofnihil

https://www.youtube.com/Riversofnihilpa