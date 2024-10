Cabal: kündigen „Faces Of Death“-Tour 2024 an

Nach der Veröffentlichung ihres neuen Songs Still Cursed haben Cabal nun ihre Faces Of Death Tour zusammen mit Signs Of The Swarm, Varials und To The Grave angekündigt.

Sänger Andreas Bjulver kommentiert: „Wir sind überglücklich, ankündigen zu können, dass wir auf der Pins & Knuckles Faces Of Death Tour zusammen mit Signs Of The Swarm, Varials und To The Grave auftreten werden. Wir können es kaum erwarten, die Bühne mit diesen großartigen Bands zu teilen und wieder auf den europäischen Straßen unterwegs zu sein.“

Cabal haben sich im Laufe der Jahre als einer der härtesten und kompromisslosesten Metal-Acts aus Kopenhagen, Dänemark, erwiesen. Der Sound der Band ist viszeral und zerstörerisch und zielt darauf ab, absolutes Chaos hervorzubringen, indem sie sich von allem inspirieren lassen, von zermalmendem Death Metal, zeitgenössischem metallischen Hardcore und Metalcore bis hin zu entnervenden Soundscapes und dunkler elektronischer Musik.

Seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums im Jahr 2018 tourte die Band durch fast die ganze Welt, von Europa und Nordamerika bis Japan und Australien, sowie auf renommierten Festivals wie dem Roskilde Festival, Copenhell, Summer Slaughter, Brutal Assault und vielen anderen, und sie haben nicht die Absicht, langsamer zu werden.

All das kombiniert mit Features von einigen der prominentesten Namen der modernen Metal-Szene wie Matt Heafy von Trivium, Jamie Hails von Polaris und Joe Bad von Fit For An Autopsy, hat die Band der Welt gezeigt, dass Dänemark etwas zu bieten hat, wenn es um knochenbrechende Härte geht.

https://www.instagram.com/cabalcph

https://www.facebook.com/cabalcph

https://www.cabalcult.com

