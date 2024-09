Cabal: veröffentlichen brandneuen Song „Still Cursed“

Kürzlich von ihrer 4. US-Tournee zurückgekehrt und nach einem Sommer voller Kollaborationen zwischen Elektronik/Industrial (Reworks EP) und Rap (Sort Sommer) sind Cabal mit ihrer einzigartigen Mischung aus Industrial-angehauchtem Deathcore zurück, um zu beweisen, dass sie „Still Cursed“ sind. Die Single wird von Sänger Aaron Matts von Ten56. gesungen und erscheint zeitgleich Cabals Auftritt auf der Nordic Invasion Tour mit Aviana und anderen im September.

Sänger Andreas Bjulver kommentiert: „We are beyond excited to share our new single Still Cursed with you all. Anyone who’s ever dealt with clinical depression knows that it’s a constant battle that isn’t just won once, but has to be battled continuously, in many cases daily and can make you feel like you’re always going one step forward and two steps back. Still Cursed is the for everyone who’s ever felt that pain and knows how it feels to being close to giving up. The track is also a glimpse into a new sonic direction for the band and features our very good friend Aaron Matts from the French metalcore heavyweights Ten56.„

Seht euch das Video zu Still Cursed hier an:

Stream Still Cursed hier: https://cabal.bfan.link/still-cursed.ema

The Nordic Invasion Tour

9/26 – Helingborg, SE, The Tivoli

9/27 – Sønderborg, DK, Sønderborghus

9/28 – Copenhagen, DK, Copenhagen Distillery

Cabal haben sich im Laufe der Jahre als einer der härtesten und kompromisslosesten Metal-Acts aus Kopenhagen, Dänemark, erwiesen.

Der Sound der Band ist viszeral und zerstörerisch und zielt darauf ab, absolutes Chaos hervorzubringen, indem sie sich von allem inspirieren lassen, von zermalmendem Death Metal, zeitgenössischem metallischen Hardcore und Metalcore bis hin zu entnervenden Soundscapes und dunkler elektronischer Musik.

Seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums im Jahr 2018 tourte die Band durch fast die ganze Welt, von Europa und Nordamerika bis Japan und Australien, sowie auf renommierten Festivals wie dem Roskilde Festival, Copenhell, Summer Slaughter, Brutal Assault und vielen anderen, und sie haben nicht die Absicht, langsamer zu werden.

All das kombiniert mit Features von einigen der prominentesten Namen der modernen Metal-Szene wie Matt Heafy von Trivium, Jamie Hails von Polaris und Joe Bad von Fit For An Autopsy, hat die Band der Welt gezeigt, dass Dänemark etwas zu bieten hat, wenn es um knochenbrechende Härte geht.

Cabal sind:

Andreas Bjulver Paarup – Gesang

Christian Hammer Mattesen – Gitarren

Chris Kreutzfeldt – Gitarren

Lui Broch Larsen – Gitarren

Dennis Hursid – Bass

Nikolaj Kaae Kirk – Schlagzeug

Cabal online:

https://www.instagram.com/cabalcph/

www.facebook.com/cabalcph

www.cabalcult.com