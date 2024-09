Apocalyptica – Plays Metallica Volume Two Tour 2024 am 26.09.2024 im Docks, Hamburg

Event: Apocalyptica – Plays Metallica Volume Two Tour 2024

Bands: Apocalyptica, The Raven Age

Ort: Docks, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg

Datum: 26.09.2024

Kosten: VVK 56,90 €, ausverkauft

Zuschauer: ca. 1.500

Genres: Cello Metal, Symphonic Metal, Modern Metal, Groove Metal, Melodic Metal

Link: https://docksfreiheit36.de/docks

Setlist Apocalyptica:

Ride The Lightning Enter Sandman Creeping Death For Whom The Bell Tolls Battery The Call Of Ktulu St. Anger The Four Horsemen Blackened Master Of Puppets Nothing Else Matters Seek & Destroy One

Der Club Docks am Spielbudenplatz genießt nicht den besten Ruf. Matschiger Sound ist ein Kritikpunkt, der nur bedingt für einen Besuch der altehrwürdigen Bude spricht. Wann war denn der vorherige Besuch in der Hütte? Lange her, noch vor Covid waren Testament, Exodus und Death Angel zu erleben. Ein neuer Betreiber ist seit geraumer Zeit aktiv und der erste Eindruck beim Betreten der Location: ganz schön hell geworden. An den Wänden sorgen Lichterketten für fast taghelles Licht im ehemaligen Kino.

Heute meldet der Veranstalter einen ausverkauften Laden. Der Einlass zieht sich, sodass eine unendlich lange Menschenreihe auf dem Spielbudenplatz auszumachen ist. Ob alle Menschen pünktlich zur Vorband im Club sind, ist nicht bekannt. Dann kommen wir zum Standard von Docks und Große Freiheit 36. Social Media und die Webpage besagen, dass heute Apocalyptica spielen. 19 Uhr Einlass ist auch noch zu finden. Dass aber mit The Raven Age eine Vorband zu sehen ist, dazu muss der Fan schon genauer suchen. Im Bezug auf die Kommunikation hat sich nichts geändert. Schon früher waren Docks und Große Freiheit 36 immer eine Art Glücksspiel. Wenn anschließend noch Party ist, dann beginnt ein Konzert auch mal am Samstag um 18 Uhr. Das ist grundsätzlich kein Problem, nur sollten sich Docks und Große Freiheit 36 ein Beispiel an der Markthalle oder dem Logo nehmen. Da stehen immer alle spielenden Bands plus Doors und Beginn.

Zurück zum heutigen Abend. Gegen 19:45 Uhr geht das Licht im Saal aus und der Sohn von Steve Harris (Iron Maiden), George Harris und seine Mitstreiter entern die Bühne. Beim Fotografieren fällt das Licht positiv auf. Das Docks war immer etwas düster und oft mit Gegenlicht ausgestattet. Heute gibt es nichts zu meckern.

Anschließend wird der Musik gelauscht. Was ist das denn? Wieso gibt es denn hier so einen klaren und differenzierten Sound? Selbst die beiden Gitarren lassen sich trotz nicht optimalen Standortes bestens vernehmen. Anscheinend hat der neue Betreiber kräftig Hand angelegt. Neben der Lichtanlage gibt es ein neues Soundsystem. Das sorgt für nahezu perfekte Klänge, wenn die Damen und Herren an den Reglern einen guten Job machen. Heute ist das der Fall und The Raven Age sorgen für jubilierende Ohren.

Musikalisch ist die Truppe für Fans von Iron Maiden nicht unbekannt. Steve Harris hat seinen Sprössling und Band bereits mehrfach auf Tour dabeigehabt. Es gibt moderne, aber melodische Töne. Mit dem perfekten Sound im Rücken treffen die Animationen von Sänger Matt James auf fruchtbaren Boden. Eine ausgelassene Stimmung liegt in der Luft, und die acht Nummern sind ein guter Startpunkt für einen Abend mit Cellos.

Um 20:30 Uhr müssen The Raven Age die Bretter räumen. Der Umbau ist schnell erledigt und ein weißer Vorhang versteckt die Aktivitäten auf der Bühne. Pünktlich um 21 Uhr geht das Licht aus und das bekannte The Ecstasy Of Gold von Ennio Morricone erklingt. Dann fällt der Vorhang und die drei Cellisten stehen auf einer Linie und zeigen, wie heavy ein Cello spielbar ist. Damit lässt sich sogar Ride The Lightning instrumental kreieren, auch wenn ohne die Drums der Rhythmus arg verloren gehen würde. Womit fange ich ein Publikum? Genau, die Mitsingnummern von Metallica vom schwarzen Album gehen an so einem Abend. Über das Original Enter Sandman gibt es mehr als genügend auseinandergehende Meinungen. Noch Metal oder doch schon Pop? Als Cello-Version bekommt das gute Stück eine ganz andere Atmosphäre und ist vom eigentlichen Metallica-Track meilenweit entfernt.

Überhaupt ergibt es Sinn, sich nicht auf Metallica zu versteifen. Klar, der Rhythmus ist irgendwo vorhanden, aber eigentlich spielen Apocalyptica Metal mit Cello. Ganz bestimmt würden zum Beispiel auch Iron Maiden und Fear Of The Dark oder Run To The Hills funktionieren. Es benötigt eine eingängige Melodie und Teufelscellisten. Das, was die drei Finnen auf der Bühne abliefern, ist zum Teil atemberaubend. Klar, es ist eine Hommage an Metallica, was zum Beispiel The Call Of Ktulu im Gedenken an Cliff Burton dokumentiert. Aber das metallische Cellospiel würde auch ohne Metallica funktionieren. Die Herren sind nahezu unglaublich und zeigen, dass ein Cello ein Instrument ist, das in der metallischen Musik viel zu selten im Einsatz ist.

Überhaupt nutzen Apocalyptica Videoanimationen als Teil der Lightshow. Für die Fans der älteren und härteren Metallica-Songs gibt es Blackened und Master Of Puppets. Das unvermeidliche Nothing Else Matters leitet den Schlussakkord mit Seek & Destroy ein. Die Zugabe folgt mit One, bei dem die Herren auf das Thema Krieg mit dem entsprechenden Video aus den 80er zurückgreifen. Nicht nur mit Cello, auch mit aktuellen Themen, können die Cellisten umgehen. Die Herren verneigen sich vor dem Publikum unter tosendem Applaus. Ganz stark, was die Truppe in den circa 90 Minuten abgeliefert hat.

Opeth sind im Februar 2025 im Docks. Wer sich eventuell gewundert hat, warum die Schweden ausgerechnet in das alte Kino gehen, der hat heute die Antwort bekommen. Sound, Animation und die Lightshow sind top. Das Docks ist anscheinend der Club auf dem Kiez, der ins Spiel kommt, wenn es um Sound, Licht und Co. geht. Wann kommen Dream Theater?