Cabal: veröffentlichen EP „Magno Interitus Reworks“

Mittwoch schlossen die Deathcore-Schwergewichte Cabal ihre Rework-Kollaborations-EP ab. Sie haben sich mit dem aufstrebenden Produzenten Misstiq aus Melbourne zusammengetan und liefern ein krachendes Techno-Revival ihrer Lieblingsnummer Magno Interitus ab. Cabal werden die Szene in den kommenden Jahren dominieren und werden von den Medien regelmäßig als einer der vielversprechendsten und aufregendsten Acts im Metal-Bereich bezeichnet.

Die Trackliste von Magno Interitus Reworks findet ihr im Time For Metal Releas-Kalender (hier):

Sänger Andreas Bjulver kommentiert: “Cabal have always found inspiration in other genres besides metal, and especially dark electronic and industrial techno have been a source of inspiration behind the soundscape of our latest album Magno Interitus. With the Magno Interitus Rework EP we wanted to further explore the electronic sound and see how the songs would turn out when reworked by talented electronic artist, Inhuman, John Cxnnor, Misstiq and our bass player, Johu. We are very pleased with the end result and can’t wait to bring you all along on this dark electronic journey that is the Magno Interitus Rework EP.”

Seht euch hier den Visualizer von Magno Interitus (Misstiq Rework) an:

Streamt Magno Interitus Reworks hier: https://cabal.bfan.link/reworks

Cabal ist eine der brutalsten und vielversprechendsten Heavy-Bands aus Kopenhagen, Dänemark. Die Band zielt darauf ab, sowohl mit ihrer Musik als auch mit ihrem visuellen Ausdruck eine eindringliche und doomige Atmosphäre zu schaffen. Die Produktion ist kristallklar, während das Songwriting von Black und Death Metal bis hin zu Djent und Hardcore inspiriert ist.

Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Mark Of Rot im Jahr 2018 hat es die junge Band geschafft, sich sowohl in Dänemark als auch im Rest der Welt einen Namen zu machen, indem sie auf renommierten Festivals wie Copenhell, Roskilde Festival, Euroblast Festival und Complexity Fest gespielt und in Europa, Japan und Nordamerika getourt hat. Im April 2020 veröffentlichten Cabal ihr zweites Album Drag Me Down – ein düsterer Abstieg in eine persönliche Hölle, die durch erdrückende Instrumentals, eine beklemmende Atmosphäre und dunkle, persönliche Texte mit unerbittlicher Intensität zum Leben erweckt wird, während immer noch Raum für Experimente und die Erweiterung von Cabals charakteristischem Sound bleibt. Hinzu kommen Gastauftritte von Matt Heafy von den Metal-Titanen Trivium, Jamie Hails von den aufstrebenden Metalcore-Stars Polaris und Kim Song Sternkopf von den dänischen Blackgaze-Lieblingen Møl, und es besteht kein Zweifel, dass Cabal eine Band ist, die in jeder Ecke der Metal-Szene Freunde hat.

Cabal sind:

Andreas Bjulver Paarup – Gesang

Christian Hammer Mattesen – Gitarren

Chris Kreutzfeldt – Gitarren

Lui Broch Larsen – Gitarren

Dennis Hursid – Bass

Nikolaj Kaae Kirk – Schlagzeug

