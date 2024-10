Fit For An Autopsy: teilen neue Single „Lower Purpose“

Die Metalband Fit For An Autopsy hat gestern ihre brandneue Single Lower Purpose veröffentlicht. Zusammen mit dem atemberaubenden Track gibt es ein neues Musikvideo, das sich Fans hier ansehen können:

Lower Purpose ist der Nachfolger der vorherigen Veröffentlichungen Savior Of None / Ashes Of All und Hostage – die alle auf dem kommenden Album der Band The Nothing That Is zu finden sind. Das neue Album soll am 25. Oktober über Nuclear Blast erscheinen.

Pre-order/pre-save: https://ffaa.bfan.link/the-nothing-that-is.

Über den neuen Track sagt die Band:

„Du arbeitest, zahlst Steuern und erwartest von den Menschen in Machtpositionen und in der Regierung, dass sie deine Bedürfnisse und die anderer Bürger erfüllen, während sie in Wirklichkeit ihre eigenen Ziele verfolgen. Gier, Krieg, Korruption – es ist fast unmöglich, sich aus diesem Kreislauf zu befreien. Du dienst unweigerlich einem niederen Zweck.“

Tracklist:

Hostage Spoils Of The Horde Savior Of None / Ashes Of All Weaker Wolves Red Horizon The Nothing That Is Lurch Lower Purpose Lust For The Severed Head The Silver Sun

Zwei Jahre nach ihrer letzten Headliner-Tour durch Europa und kurz nach der Veröffentlichung des Albums wird die Band über 20 verschiedene europäische Städte besuchen, darunter London, Oslo, Berlin, Prag, Mailand und viele mehr! Die Tour startet am 22. November in London, Großbritannien, und Fit For An Autopsy wird während der gesamten Tour von ihren Labelkollegen Sylosis sowie Darkest Hour und Heriot unterstützt.

Tourdaten:

22.11. UK London – Elecltric Brixton

23.11. UK Leeds – Stylus

24.11. UK Glasgow – QMU*

26.11. UK Manchester – O2 Ritz

27.11. UK Birmingham – O2 Institute

28.11. UK Bristol – SWX

01.12. BE Antwerp – Kafka Zappa

02.12. DE Hamburg – Gruenspan

03.12. SE Gothenburg – Pustervik

04.12. NO Oslo – John Dee

05.12. SE Stockholm – Fryshuset Klubben

07.12. FI Helsinki – Ääniwalli

09.12. DK Copenhagen – Amager Bio

10.12. DE Berlin – Hole44

11.12. PL Warsaw – Proxima

12.12. CZ Prague – Meetfactory

13.12. DE Dresden – Reithalle

14.12. HU Budapest – Barba Negra

15.12. AT Wien – Simmcity

17.12. IT Milan – Live Club

18.12. CH Pratteln – Z7

19.12. DE München – Backstage

20.12. DE Karlsruhe – Substage

21.12. DE Köln – Essigfabrik

Fit For An Autopsy sind:

Joseph Badolato | Vocals

Patrick Sheridan | Guitar

Timothy Howley | Guitar

Will Putney | Guitar

Peter Blue Spinazola | Bass

Josean Orta Martinez | Drums