Malignant Tumour – Maximum Rock ’n‘ Roll

Artist: Malignant Tumour

Herkunft: Ostrava, Tschechien

Album: Maximum Rock ’n‘ Roll

Genre: Rock ’n‘ Roll / Thrash ’n‘ Roll

Spiellänge: 41:33 Minuten

Release: 25.09.2024

Label: Papagájův Hlasatel Records

Link: https://www.malignanttumour.com

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Bilos

Gitarre, Hintergrundgesang – Korál

Bass, Hintergrundgesang – Šimek

Schlagzeug, Hintergrundgesang – Bohdič

Tracklist:

Metal President Maximum Rock’n’Roll Fire On The Road Lovely Girls Train To The Better World Critical Situation Charisma On The Account Hard Pint Of Heavy Bet On It Cult Of Tape When Death Embrace You Shadows In The Light

Die tschechischen Thrash ’n‘ Roller Malignant Tumour sind acht Jahre nach ihrem letzten Album The Metallist wieder mal mit einer ungeheuren Portion Energie und neuem Album am Start.

Was das Quartett in Jesus Alter bereits seit 33 Jahren zaubert, ist unermesslich. Sieben Alben und unzählbare Splits und EPs stehen auf der Habenseite der Band aus Ostrava (Tschechien). Ursprünglich mal im Grind verwurzelt, ist man mittlerweile über Crust und Punk beim Rock ’n‘ Roll / Thrash ’n‘ Roll angekommen. Ich selbst bin zum ersten Mal mit der Band mit ihrem Album Earthshaker 2010 in Berührung gekommen. Als man mich vor kurzem fragte, ob ich nicht mal eine Rezension zum neuen Album Maximum Rock ’n‘ Roll machen wolle, fühlte ich mich natürlich geehrt und habe erwidert: Ja bitte, gib mir Maximum Rock ’n‘ Roll! Maximum Rock ’n‘ Roll ist bereits am 25.09.2024 über das Independent Label Papagájův Hlasatel Records erschienen und als CD und Vinyl verfügbar. Das Album ist in Eigenregie in den Jahren 2022, 2023 und 2024 entstanden und aufgenommen worden. Hinter den Aufnahmereglern saßen dabei die beiden Bandmember Korál and Bilos.

Der Titel des Albums steht schon alleine für sich. Maximum Rock ’n‘ Roll gibt es hier auf die Ohren, mehr geht echt nicht! Und das mit Overdose & Overdrive, wie sie es bereits 2013 mit ihrem damaligen Album angekündigt hatten. Das Cover von Maximum Rock ’n‘ Roll zeigt ebenfalls, die vier Jungs sind auf dem Highway des Rock ’n‘ Rolls unterwegs sind.

Das Album beginnt direkt mit dem Opener Metal Pesident, dem das Titelstück vehement folgt. Da ist echt Feuer auf dem Highway, sorry Fire On The Road. Allright, Allright! Lovely Girls werden zum harten Tanz aufgefordert. Lemmy, wäre er noch unter uns, würde vor Freude in Tränen ausbrechen und ein Ace Of Spades in der Hand halten. Nach vier Songs hat man bereits eine Überdosis an Rock ’n‘ Roll. Das kann allerdings nicht schaden, denn der bringt uns direkt mit dem Train To The Better World. Dieser Zug ist ein Höchstgeschwindigkeitszug mit Maximum Rock ’n‘ Roll. Danach kommt es kurz zu einer Critical Situation, in der das Tempo etwas heruntergefahren wird. Laut bleibt es trotzdem.

Gestärkt geht es mit Charisma On The Account weiter. Dreckiger, fetziger Rock ’n‘ Roll mit einer Thrash ’n‘ Roll Kruste. Jetzt holen die Tschechen mit Hard Pint Of Heavy noch einmal den Hammer raus. Also, ich würde darauf wetten, dass diese Scheibe von Malignant Tumöur (das Ö musste jetzt sein J ) allen Motörhead Fans gefallen könnte, obwohl sie ein Schuss härter ist.

Gerade wollte ich jetzt sagen: Bis zum Ende des Albums gibt es kein Verschnaufen mehr, allerdings wird bei dem vorletzten Song When Death Embrace You das Tempo noch einmal etwas rausgenommen. Für mich so etwas wie eine Maximum Rock ’n‘ Roll Ballade. Diese Ballade hört sich allerdings echt geil an. Bilos hat halt eine echt tolle „kaputte“ Stimme und die Band spielt so schön mit einer dreckigen Kruste. Und ok, wenn der Tod dich umarmt, muss man ja mal etwas innehalten.

Malignant Tumour sind demnächst auf Maximum Rock ’n‘ Roll in unseren Gefilden unterwegs. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Hier die Tourdaten: