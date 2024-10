Blood Incantation: veröffentlichen neues Album „Absolute Elsewhere“

Blood Incantations neues Album Absolute Elsewhere ist der Sound eines neu geborenen Sterns.

The Stargate: Ein heftiger Sturm beschwört das Vertraute herauf, bevor eine große kosmische Tastendrehung einen Vorgeschmack auf die weitreichenden Möglichkeiten gibt, die mit der spirituellen Anerkennung und der Begleitung von Thorsten Quaeschning von Tangerine Dream an den Synthesizern in der zweiten Hälfte des Songs kommen. Musikalisch ebenso gewalttätig wie vermittelnd, mit subtilen gesprochenen Passagen, die zwischen Nicklas Malmqvists (Hällas) geschäftigen Synthesizer-Keys und Mellotron-Streichern hin und her huschen und sowohl die Moderne als auch die Antike heraufbeschwören, wird alles durch Arthur Rizks kraftvollen, dynamischen und einhüllenden Mix scharf fokussiert. Blood Incantation verlassen den traditionell antiquierten Weg des Extreme Metal und bahnen sich ihren Weg in Richtung „Genre of One“, wenn The Stargate die Entkörperlichung des Bewusstseins selbst intoniert und durch das Sternentor in Richtung Samsara-ähnlicher Reinkarnation rast, unterbrochen von gelegentlichen Growls von Sijjin/Ex-Necros Christos-Mann Malte Gericke.

The Message: Ein Schritt durch Türen von unirdischer Schönheit, Verspieltheit, Schrulligkeit und Horror. Als ob David Gilmour neben Chick Corea und Trey Azagthoth jammt und gemeinsam durch den psychedelischen Hyperraum schmelzen würde, was mystische Vibes und eine spürbare metaphysische Transzendenz hervorruft. Dalos greift diesen Track kurz in seiner Muttersprache auf, an der Seite von Star-Reiter Malmqvist, dessen ikonische Synthie-/Tastenarbeit während des gesamten Albums zu der unheimlichen Atmosphäre beiträgt, die mit Absolute Elsewhere eine neue musikalische Epoche für Blood Incantation definiert, ebenso wie den Metal des 21. Jahrhunderts selbst.

Mit einer Gesamtlänge von fast 45 Minuten ist das Werk ihr bisher längstes Full-Length-Album. Die zwei Sätze des Albums sind ebenso verwirrend wie fesselnd und bauen exponentiell auf den Formeln auf, die von ihrem Szene-verändernden Debüt Starspawn (2016) und dem bahnbrechenden Nachfolger Hidden History Of The Human Race (2019) festgelegt wurden.

