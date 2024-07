Blood Incantation: geben detaillierte Formate des Albums „Absolute Elsewhere“ bekannt

Das neue Album Absolute Elsewhere von Blood Incantation wird am 4. Oktober über Century Media veröffentlicht. Nun startete der Vorverkauf für alle physischen und digitalen Formate weltweit. Außerdem hat die Band den Trailer für ihren Dokumentarfilm All Gates Open: In Search Of Absolute Elsewhere vorgestellt. Der 73-minütige Spielfilm erzählt die Geschichte von Blood Incantation, die im Sommer 2023 in Berlin waren, um Absolute Elsewhere in den legendären Hansa Studios aufzunehmen. Der Film wird auf Blu-Ray zusammen mit dem Deluxe-Mediabook-Paket des Albums erhältlich sein und auch den Original-Soundtrack der Dokumentation, All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack), enthalten. Diese Sonderausgabe enthält außerdem die Maxi-Single Luminescent Bridge von Blood Incantation aus dem Jahr 2023, die zum ersten Mal auf CD erscheint, und natürlich Absolute Elsewhere, sowohl in der Standard- als auch in der Dolby Atmos/5.1-Abmischung, sowie exklusive Linernotes, exklusive Interviews, Fotos von hinter den Kulissen und ein Vorwort von Ross Dolan von Immolation.

Weitere Informationen zu den weltweiten Formaten gibt es unten.

Die beiden ausladenden Werke von Absolute Elsewhere – The Stargate und The Message – sind mit einer Länge von fast 45 Minuten ihr bisher längstes Werk. Sie sind ebenso verwirrend wie fesselnd und bauen exponentiell auf den Formeln auf, die sie mit ihrem bahnbrechenden Debüt Starspawn (2016) und dem bahnbrechenden Nachfolger Hidden History Of The Human Race (2019) festgelegt haben.

Paul Riedl von Blood Incantation erklärt: „Absolute Elsewhere ist unser bisher stärkster auditiver Extrakt/Musiktrip; wie der Soundtrack zu einem Sci-Fi-Epos im Herzog-Stil über die Geschichte des/den Kampf um das menschliche Bewusstsein selbst, gespielt von einem 70er Jahre Prog-Album und einer 90er Jahre Death Metal Band aus der Zukunft.“ Als Inspiration diente der Gruppe das Progressive-Rock-Kollektiv Absolute Elsewhere aus der Mitte der 70er-Jahre (bekannt als himmlischer Zwischenstopp von King Crimson-Schlagzeuger Bill Bruford), das dem Album seinen Namen gab. Für Uneingeweihte: Das obskure Album In Search Of Ancient Gods von Absolute Elsewhere aus dem Jahr 1976 wurde als musikalische Begleitung zu den Werken von Erich Von Daniken, dem Autor von Chariots Of The Gods, und seinen Theorien über nicht-terrestrische humanoide Einflüsse auf die Evolution der Menschheit konzipiert. Die Thematik dürfte niemanden überraschen, der mit den kosmisch-philosophischen Anleihen von Blood Incantation vertraut ist. Aber täusche dich nicht: Die vier Musiker, die seit zehn Jahren unter dem Banner von Blood Incantation arbeiten – Gitarrist und Sänger Paul Riedl, Schlagzeuger Isaac Faulk, Gitarrist Morris Kolontyrsky und Bassist Jeff Barrett – haben die Mikrogravitation des Genres erfolgreich hinter sich gelassen und schreiben den Rosetta-Stein der extremen Musik in einer völlig neuen Sprache neu. Vorführungen wie ihre 2022er All-Synth-Show oder ihr Auftritt als Headliner beim Roadburn Festival 2024, bei dem sie abwechselnd Death Metal und Ambient spielten, machten es deutlich: Blood Incantation haben ihre Fähigkeiten verfeinert, kühn dorthin zu gehen, wo nur wenige Bands zuvor waren, und sie zeigen keine Anzeichen, langsamer zu werden.

Für Absolute Elsewhere, das erste Album der Band seit der cineastischen Timewave Zero EP (2022) und der epischen Maxi-Single Luminescent Bridge (2023), zogen Blood Incantation im Juli 2023 in die berühmten Hansa Tonstudios in Berlin, um mit dem wunderschönen Produzenten Arthur Rizk (Power Trip, Spectral Voice, Kreator, Wayfarer, Sumerlands, etc.) aufzunehmen. In diesem legendären, vor der Weimarer Republik errichteten Aufnahmekomplex entstanden in den 1970er-Jahren viele ihrer progressivsten Einflüsse wie Tangerine Dream, Eloy und Brian Eno. Unverkennbar wurden Hansa und Berlin Teil des grundlegenden Charakters des Albums, was darin gipfelte, dass Thorsten Quaeschning von Tangerine DreamLead-Synthesizer, Mellotron und Programmierung zu The Stargate [Tablet II] beitrug. Weitere besondere Gäste sind Nicklas Malmqvist von der schwedischen Band Hällas, der bei allen Tracks die Lead-Synthies/Keys, das Klavier und das Mellotron bedient, sowie Malte Gericke, der Hauptdarsteller von Sijjin/Ex-NecrosChristos, der Gastvocals in seiner Muttersprache beisteuert. Um den klassischen Progressive Rock-Vibe zu unterstreichen, ist das Album mit zeitgenössischen visionären Gemälden des kultigen und zurückgezogen lebenden Sci-Fi-Künstlers Steve R. Dodd aus den 70er-Jahren geschmückt. Zusammen trägt dieses internationale All-Star-Team zur unheimlichen Atmosphäre von Absolute Elsewhere bei, das eine neue musikalische Epoche für Blood Incantation definiert.

Falls du es verpasst hast: Blood Incantation haben ihren Stargate Research Society Discord und die Elsewhere Searcher App gestartet – ein Zuhause für Diskussionen über alles, was BI betrifft. Forscherinnen und Forscher der Gesellschaft haben vor kurzem eine Diskette aus den 80er-Jahren ausgegraben, die eine alte Software zum Aufspüren von Himmelskörpern enthält. Die Forscher konnten den Space Tracker reaktivieren und haben bei der sorgfältigen Untersuchung des sichtbaren Sonnensystems das Auftauchen eines neuen roten Planeten in der Nähe des Oriongürtels festgestellt. Die Forscher behaupten auch, dass der neue Planet zeitweise Signale aussendet, obwohl noch keine Aufnahmen dieser Übertragungen gemacht wurden. Die Gesellschaft hat ihre Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, um die Bürgerinnen und Bürger vor der schnellen Annäherung des Planeten an die Erde zu warnen, die im Oktober 2024 zu einer Kollision führen könnte. Der Tracker ist für die Öffentlichkeit zugänglich unter www.stargateresearchsociety.app.

Absolute Elsewhere Tracklist:

1. The Stargate (20:20)

2. The Message (23:23)

Absolute Elsewhere Worldwide Formate:

CD

Ltd. Deluxe 3CD + Blu-ray Artbook

Ltd. CD Digipak

Digital

Digital album

Digital album (Dolby Atmos)

US LPs

Gatefold black LP & Poster

Ltd. Gatefold transp. red LP & Poster (All US Outlets)

Ltd. Gatefold golden LP & Poster (US Indie Retailers // Ltd. 1500 Units)

Ltd. Gatefold ultra clear LP & Poster (All Blood Incantation // Ltd. 1000 Units)

EU LPs

Gatefold black LP & Poster

Ltd. Gatefold transp. turquoise LP & Poster (All EU Outlets)

Ltd. Gatefold transp. green LP & Poster (All UK Outlets)

Ltd. Gatefold clear-lilac splattered LP & Poster (cmdistro.de & various // Ltd. 700 Units)

Ltd. Gatefold transp. magenta LP & Poster (cmdistro.de // Ltd. 300 Units)

Ltd. Gatefold transp. glow in the dark LP & Poster (Bandcamp // Ltd. 500 Units)

Ltd. Gatefold Sparkle Universe LP & Poster (Kings Road Merch // Ltd. 500 Units)

Ltd. Gatefold transp. sun yellow-red splattered LP & Poster (EvilGreed.net // Ltd. 500 Units)

Ltd. Gatefold neon orange LP & Poster (Available from hrrecords.de // Ltd. 300 Units)

Blood Incantation Live Dates:

Blood Incantation Line-Up:

Paul Riedl – Guitars, Vocals

Isaac Faulk – Drums

Morris Kolontyrsky – Guitars

Jeff Barrett – Fretless Bass

