The Smashing Pumpkins: haben neues Album „Aghori Mhori Mei“ und Album-Fokus-Track „Sighommi“ veröffentlicht

Am Freitag veröffentlichte die zweifach mit dem GRAMMY® Award ausgezeichnete Kult-Rockband The Smashing Pumpkins ihr neues Album Aghori Mhori Mei (nur digital, der CD/LP-Release folgt später im Jahr). Das Album erscheint inmitten der äußerst erfolgreichen internationalen Tournee der Band, die derzeit in der Mitte ihrer nordamerikanischen Konzertreihe steht und im Herbst weitere Auftritte in Lateinamerika absolviert.

Aghori Mhori Mei, das dreizehnte Album der Smashing Pumpkins, ist die Rückkehr der ursprünglichen Smashing Pumpkins-Mitglieder Jimmy Chamberlin, James Iha und Billy Corgan zu ihrer alten Form. Das neue Album knüpft an den Kanon der frühen 90er Jahre an, in denen Gitarren, Bass, Schlagzeug und markanter Gesang dominierten, und setzt die Erfolgssträhne fort, die Frontmann Billy Corgan vor einem Jahrzehnt begonnen hat. Erst letztes Jahr veröffentlichte die Band den dritten und letzten Akt ihrer ausufernden und abenteuerlichen Rockoper Atum, eine Fortsetzung von Mellon Collie And The Infinite Sadness von 1995 und Machina/The Machines Of God von 2000. Während andere Künstler nach einem hochgelobten und ehrgeizigen Dreifachalbum eine Verschnaufpause einlegen, ging Corgan direkt wieder ins Studio, um dieses neue 10-Track-Werk zu schreiben, zu produzieren und aufzunehmen. Als vitaler und lebendiger Songwriter wie eh und je, hatte Corgan schnell einen Nachfolger für 2024 am Horizont versprochen, der die neueste Wendung in Corgans sorgfältigem Engagement für die Präsentation seiner Kunst darstellt. Die Band schloss die Aufnahmen von Aghori Mhori Mei inmitten eines ausgedehnten Tourneeplans in den letzten Jahren ab.

„Beim Schreiben des neuen Albums wurde ich von dem altbekannten Sprichwort ‚you can’t go home again‘ fasziniert“, sagt Corgan. „Was ich persönlich als wahr empfunden habe, aber ich dachte, was wäre, wenn wir es trotzdem versuchen würden? Nicht so sehr, um mit Sentimentalität zurückzublicken, sondern eher, um nach vorne zu blicken; um zu sehen, ob unsere Art, Musik zu machen, in der Zeit von 1990 bis 1996 immer noch etwas Enthüllendes hervorbringen würde.“

Aghori Mhori Mei Tracklist:

1. Edin

2. Pentagrams

3. Sighommi

4. Pentecost

5. War Dreams Of Itself

6. Who Goes There

7. 999

8. Goeth The Fall

9. Sicarus

10. Murnau

Die Band hat eine ausgedehnte Reihe von Stadionauftritten in Nordamerika mit Green Day im Rahmen der The Saviors Tour begonnen, während sie bis September landesweit auch Solo-Arenen bespielen. Außerdem werden sie das Osheaga Festival als einer der Headliner in Montreal, QC am 3. August abschließen. Später in diesem Herbst wird die Band auf ihrer anstehenden Multi-Städte-Lateinamerika-Herbsttour zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt wieder vor ihren Fans in Süd- und Lateinamerika spielen.

Nun wird die Band Aghori Mhori Mei während des gesamten Jahres 2024 auf die Bühne bringen.

2024 North American Tour Dates:

*The Saviors Tour with Green Day

^Festival

8/3 – Montreal, Quebec – Osheaga Festival^

8/4 – Bangor, ME – Maine Savings Bank Amphitheatre

8/5 – New York, NY – Citi Field*

8/7 – Boston, MA – Fenway Park*

8/9 – Philadelphia, PA – Citizens Bank Park*

8/10 – Hershey, PA – HersheyPark Stadium*

8/13 – Chicago, IL – Wrigley Field*

8/14 – Kansas City, MO – Starlight Theatre

8/16 – Springfield, IL – Illinois State Fair

8/17 – Minneapolis, MN – Target Field*

8/18 – Sioux City, IA – Battery Park

8/20 – Des Moines, IA – Vibrant Music Hall

8/21 – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheatre

8/22 – Cincinnati, OH – Great American Ballpark*

8/24 – Milwaukee, WI – American Family Field*

8/27 – Simpsonville, SC – CCNB Amphitheatre at Heritage Park

8/28 – Atlanta, GA – Truist Park*

8/30 – Nashville, TN – Geodis Park*

9/1 – Pittsburgh, PA – PNC Park*

9/4 – Detroit, MI – Comerica Park*

9/7 – Denver, CO – Coors Field*

9/10 – Southaven, MS – BankPlus Amphitheatre at Snowden Grove

9/11 – Arlington, TX – Globe Life Field*

9/14 – Los Angeles, CA – SoFi Stadium*

9/18 – Phoenix, AZ – Chase Field*

9/20 – San Francisco, CA – Oracle Park*

9/21 – Reno, NV – Grand Sierra Resort

9/23 – Seattle, WA – T-Mobile Park*

9/24 – Airway Heights, WA – BECU Live at Northern Quest

9/25 – Portland, OR – Providence Park*

9/27 – Las Vegas, NV – BleauLive Theater inside Fontainebleau Las Vegas at Fontainebleau

9/28 – San Diego, CA – Petco Park*

2024 Latin American Tour Dates

11/1 – Brasilia, Brazil – Arena BRB

11/3 – São Paulo, Brazil – Espaço Unimed

11/5 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

11/10 – Lima, Peru – Estadio Nacional

11/12 – Quito, Ecuador – Coliseo General Rumiñahui

11/14 – Bogota, Colombia – Movistar Arena

11/16 – San Jose, Costa Rica – Parque Viva

Über die Smashing Pumpkins:

Die Smashing Pumpkins sind eine der einflussreichsten Bands aller Zeiten und haben die alternative Musik und Kultur geprägt. Seit ihrer Gründung 1988 in Chicago hat die Gruppe weltweit über 30 Millionen Alben verkauft und wurde mit zwei GRAMMY® Awards, zwei MTV VMAs und einem American Music Award ausgezeichnet. Ihr Katalog umfasst bahnbrechende Werke wie das Platin-Album Gish [1991], das Vierfach-Platin-Album Siamese Dream [1993], das mit Diamant ausgezeichnete Mellon Collie And The Infinite Sadness [1995], das Platin-Album Adore [1998] und das Gold-Album Machina/The Machines Of God [2000]. Der Rolling Stone zählte sowohl Siamese Dream als auch Mellon Collie And The Infinite Sadness zu seinen „500 Greatest Albums of All Time“. Es wäre auch unmöglich, sich alternative Musik und Kultur ohne ihre charakteristische Ikonografie vorzustellen, wie das idyllische Albumcover von Siamese Dream, das schwarze Zero-Shirt, die Laissez-faire-Seligkeit des Musikvideos zu 1979, die Gothic-Metamorphose von Ava Adore oder die vielschichtigen Live-Shows, die bis heute weltweit ausverkauft sind. 2018 brachten The Smashing Pumpkins Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. und starteten die immens erfolgreiche Shiny And Oh So Bright Tour, die die Arenen füllte. Um diesen Schwung beizubehalten, veröffentlichte die Band ihr elftes Doppelalbum CYR [2020], das eine weitere Entwicklung darstellt, und kürzlich Atum [2023], den Nachfolger von Mellon Collie And The Infinite Sadness von 1995 und Machina/Machine Of God von 2000. Das 2024 erscheinende Album Aghori Mhori Mei, das unmittelbar nach Atum geschrieben wurde, lässt die ursprünglichen Mitglieder Billy Corgan, Jimmy Chamberlin und James Iha wieder zu ihrer alten Form zurückkehren und erinnert an den Kanon der frühen 90er Jahre, in dem Gitarren, Bass, Schlagzeug und ein markanter Gesang dominierten.