The Smashing Pumpkins: veröffentlichen zwei neue Titel ‘Confessions Of A Dopamine Addict’ und ‘Wrath’

Nach der Ankündigung ihres mit Spannung erwarteten Doppelalbums Cyr haben The Smashing Pumpkins zwei weitere Titel, Confessions Of A Dopamine Addict und Wrath, veröffentlicht, bevor am Freitag, den 27. November 2020, das 20 Titel umfassende Studioalbum mit den Gründungsmitgliedern James Iha, Jimmy Chamberlin und dem Gitarristen Jeff Schroeder (produziert von Billy Corgan selbst), weltweit veröffentlicht wird ( HIER vorbestellen). Die neuen Tracks erscheinen parallel zu den ersten beiden Episoden der neuen 5-teiligen Animationsserie In Ashes von The Smashing Pumpkins, die von Billy Corgan kreiert und von Deep Sky animiert wurde. Schau dir jetzt Episode 1 und Episode 2 an.

Cyr Tracklist:

1. The Colour Of Love

2. Confessions Of A Dopamine Addict

3. Cyr

4. Dulcet In E

5. Wrath

6. Ramona

7. Anno Satana

8. Birch Grove

9. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13. Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva

