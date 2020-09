Kataklysm: veröffentlichen Musikvideo zu „Cut Me Down“

Die kanadischen Melodic Death Metal Schwergewichte von Kataklysm haben am Freitag ihr 14. Studio Album Unconquered via Nuclear Blast veröffentlicht. Zur Feier des Tages legen sie ein Musikvideo zu Cut Me Down, featuring Tuomas Saukkonen (Wolfheart), drauf. Schaut euch das Video hier an:

Maurizio Iacono dazu: „Cut Me Down ist ein melodischer Anschlag mit hoher Schlagzahl, Thrash Elementen und unbarmherziger Kraft, der eine andere Seite unseres neuen Albums Unconquered zeigt, welches heute veröffentlicht wird! Der Song erzählt davon, wie es ist, von einer einer Person umgeben zu sein, deren ganzes Ziel es ist, dich zu betrügen und einen Vorteil aus dir zu ziehen. Glücklicherweise vertraue ich niemandem – außer Tuomas Saukkonen, der Hand an diesen Song legte und mit mir als Special Guest durch den Refrain ballert!“

Unconquered wurde von JF Dagenais in seinen JFD Studio in Dallas, TX, produziert. Danach holten Kataklysm den legendären Colin Richardson aus dem Ruhestand, damit er Unconquered mixen konnte und mit einem schweren, modernen Sound versah, bei dem auch Chris Clancy mitwirkte. Unconquered ist somit eins der bestproduziertesten Alben in der Karriere der Band.

Das berüchtigte Heart Beast-Maskottchen, das bereits auf Alben wie In The Arms Of Devastation (2006), Prevail (2008), oder Heaven’s Venom (2010) zu sehen war, erscheint nun wieder auf dem Coverartwork, das aus der Feder des Künstlers Blake Armstrong entsprang.

Vor Kurzem veröffentlichte die Band die erste Episode von Outsider TV. Folgt dem Channel und bleibt auf dem Laufenden, wenn es um Neuigkeiten von Kataklysm geht. Begleitet uns auf dem Weg zu Unconquered: www.youtube.com/kataklysm

Unconquered ist in den folgenden Formaten erhältlich:

• CD Jewelcase

• Vinyl

o Glow In The Dark (limitiert auf 300)

o Clear mit Schwarz Splatter (limitiert auf 300, band shop exklusiv)

o Weiß mit silber Splatter (limitiert auf 200)

o Schwarz

• CD + Patch Bundle (Limited to 300)

Bestellt eure Version von Unconquered im Format eurer Wahl hier: www.nuclearblast.com/kataklysm-unconquered

Pre-saved das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer: http://nblast.de/KatUnconqueredPreSave

Unconquered Tracklist:

01. The Killshot

02. Cut Me Down

03. Underneath The Scars

04. Focused To Destroy You

05. The Way Back Home

06. Stitches

07. Defiant

08. Icarus Falling

09. When It’s Over

http://www.kataklysm.ca

https://www.facebook.com/kataklysm/