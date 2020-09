Divide Me: veröffentlichen neue Single „Maybe Mr. Right“

Divide Me gibt es erst seit 2019. Ihre einzigartige Interpretation des Heavy Pop hat definitiv das Potenzial, irgendwann ganz oben dabei zu sein. Mit tollen Melodien, mehrstimmigem Gesang und bisweilen harten Instrumentalisierungen sind Divide Me so etwas wie das Bindeglied zwischen heftigeren Klängen und einfühlsamen Pop. Die Einflüsse reichen von Journey über Coldplay bis hin zu Metallica. Ein spannender Genremix, der hier zu einem einzigartigen Ganzen zusammengefügt wird.

Am Freitag wurde die erste Single Maybe Mr. Right präsentiert. Weitere Veröffentlichungen sind in der nächsten Zeit geplant, so dass wir noch viel von dieser neuen Band aus dem Herzen Hessens hören und sehen werden.

Hier geht es zu Maybe Mr. Right:

Divide Me sind:

Gesang – Sergej Feller

Gitarre/Gesang – Silko Harbich

Gitarre – Tobias Krentscher

Drums – Jan-Niclas Münch

