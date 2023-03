The Smashing Pumpkins: veröffentlichen neue Single „Spellbinding“

Die Smashing Pumpkins haben ihre 26-tägige The World Is A Vampire Tour in Nordamerika angekündigt. Die von Live Nation produzierte Tournee beginnt am Freitag, den 28. Juli, im Chelsea At The Cosmopolitan in Las Vegas. Die Tournee wird von den Special Guests Interpol, Stone Temple Pilots und Rival Sons begleitet sowie von einigen der weltgrößten Champions der National Wrestling Alliance (NWA), die in den meisten Städten antreten werden. The World Is A Vampire Tour hat in diesem Jahr bereits ausverkaufte Shows mit mehr als 30.000 Zuschauern in Mexico City und in diesem Frühjahr in Städten in Australien gespielt und wird in Zukunft in weitere Länder expandieren. Weitere Informationen gibt es unter: https://smashingpumpkins.com/tour/

„Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der ich wissen musste, dass es Bands wie Siouxsie And The Banshees und The Cure gibt, denn das bedeutete, dass es einen Ort für Leute wie mich gab, an dem ich abhängen und dazugehören konnte. Genau darum geht es bei The World Is A Vampire. Dieses Gemeinschaftsgefühl zurückzubringen. Wenn du nicht dazugehörst, gehörst du hierher. Es geht darum, eine gemeinsame Erfahrung zu machen, andere zu respektieren, aber vor allem Spaß zu haben. Ein echtes alternatives Festival, bei dem alle selbsternannten Spinner und Außenseiter der Welt zusammenkommen und eine Party feiern können“ – Billy Corgan

Zusammen mit den Neuigkeiten zu ihrer bevorstehenden Tournee veröffentlichte die Band ihre brandneue Single Spellbinding, die gestern während eines ganz besonderen Live-Auftritts in der Howard Stern Show ihr Radio-Debüt feierte. Außerdem verriet die Band Details zu ihrer bevorstehenden Tournee und das Veröffentlichungsdatum ihres mit Spannung erwarteten dritten und letzten Akts von Atum, der am 5. Mai erscheinen soll. Act 3 wird als Special Edition Boxset mit allen 33 Tracks des Albums und zehn zusätzlichen unveröffentlichten Songs erscheinen.

Atum enthält 33 Tracks in drei Akten und ist der Nachfolger von Mellon Collie And The Infinite Sadness aus dem Jahr 1995 und Machina/Machine Of God aus dem Jahr 2000. Atum wurde von Corgan in den letzten vier Jahren geschrieben und produziert

Darüber hinaus stillt Corgans beliebte Podcast-Reihe Thirty-Three With William Patrick Corgan weiterhin den Durst eingefleischter Pumpkins-Fans auf der ganzen Welt und bietet den Zuhörern die Möglichkeit, bisher unveröffentlichte Atum-Tracks zu hören und sich mit verschiedenen Aspekten der illustren Geschichte der Band zu beschäftigen. Thirty-Three With William Patrick Corgan wird von iHeartPodcasts vertrieben und ist auf iHeartRadio und überall dort verfügbar, wo man Podcasts hören kann. Um mehr zu erfahren, klicke HIER.

Als The Smashing Pumpkins 1988 in Chicago auftauchten, hatte die Welt noch nie eine Band wie sie gehört. Sie verbanden Rock, Pop, Shoe-Gaze, Metal, Gothic, Psychedelia und Elektronik zu einem Kaleidoskop aus zuckersüßen Melodien, verzerrten Gitarren, bombastischer Orchestrierung, wortgewandter Songtechnik und unerschütterlichen Hooks. Bei ihrer Gründung war ihr Sound anders, ikonoklastisch und völlig neu – und das ist er auch heute noch. Infolgedessen haben sie weltweit über 30 Millionen Alben verkauft und zwei GRAMMY® Awards, zwei MTV VMAs und einen American Music Award gewonnen. Ihr Katalog umfasst das Platin-Album Gish [1991], das Vierfach-Platin-Album Siamese Dream [1993], das Diamond Award-Album Mellon Collie And The Infinite Sadness [1995], das Platin-Album Adore [1998] und das Gold-Album Machina/The Machines Of God [2000]. Im Jahr 2018 begaben sie sich auf eine ihrer erfolgreichsten Tourneen überhaupt, die Shiny And Oh So Bright Tour, gefolgt von Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. In der Zwischenzeit erschien 2020 das elfte Album der Band und das neueste Doppelalbum, CYR. Die Smashing Pumpkins sind produktiv wie eh und je.