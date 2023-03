Superpower Tour 2023 mit Grailknights + Support am 25.03.2023 im Cadillac in Oldenburg

Eventname: Superpower Tour 2023

Headliner: Grailknights

Vorbands: Victorius und Terra Atlantica

Ort: Cadillac, Oldenburg

Datum: 25.03.2023

Kosten: ab 22,90 € VVK (Ausverkauft / Nachholtermin)

Genre: Power Metal, Superhero Metal, Heavy Metal, Folk Metal

Besucher: ca. 220 Besucher

Veranstalter: Cadillac Zentrum

Link: https://www.oldenburg.de/startseite/kultur/freizeitstaetten/cadillac.html

Heute steigt im beschaulichen Oldenburg eine mächtige Superhero Party. Dafür hat sich die Superpower Tour 2023 das Cadillac ausgesucht, in dem ich persönlich schon viele schöne unvergessliche Abende und Konzerte erlebt habe. Neben den gefragten Power Metal Heros Grailknights zerlegen noch Victorius und Terra Atlantica die Stage in der gemütlichen Location. Auf der Tour bildet die Station im Nordwesten wohl den kleinsten Konzertraum, ist dafür aber auch seit Monaten, wenn man nicht sagen möchte, Jahren, ausverkauft. Ihr hört richtig, durch die Corona-Pandemie wurde die Tour in den April 2023 verschoben und ist eigentlich schon seit einer gefühlten Ewigkeit ausverkauft. Ob sich das Warten gelohnt hat, müssen nun die drei Bands mit ihren Mannen zeigen.

Als Erstes steigen die Hamburger Terra Atlantica auf die Bretter in der Huntestadt. Der Konzertraum ist schon beachtlich gefüllt, als die Norddeutschen pünktlich um 20:30 Uhr den Abend einläuten. The Scarlet Banners und Age Of Steam sorgen schnell für gute Stimmung. Sänger und Gitarrist Tristan Harder macht einen sympathischen Eindruck und kann die Besucher direkt von seiner Qualität und der seiner Truppe überzeugen. Während Nebel aufzieht, dringt Hellfire aus der Anlage. Im Anschluss folgt Pirate Bay. Der Sound im Cadillac ist wie gewohnt stark und gehört für die Größe der Veranstaltungsstätte zu einem der Besten unserer Republik. Die Musiker von Terra Atlantica interagieren mit dem Publikum und können auch in den ersten Reihen für Gedränge und ersten fliegenden Fäusten sorgen. Ein kleines technisches Problem wird schnell behoben und wirft die Jungs keineswegs aus der Bahn. Mit Across The Sea Of Time und Atlantica beenden sie das Set und dürften bei dem einen oder anderen Besucher im Kopf bleiben.

Aus Leipzig angereist, lassen sich die fünf Männer nicht lange bitten und bringen die Spielkunst von Victorius nach Oldenburg. Das Stimmungsbarometer klettert weiter und im Innenraum ist kaum noch Platz. Von dieser ausverkauften Show profitieren definitiv alle Bands und nutzen ihre Chance. Ordentlich warm in der Bude – bei schmuddeligem norddeutschen Schietwetter stimmt Sänger David Bassin die kraftvollen Power Metal Hymnen motiviert an. Trotz des gewechselten Line-Ups während der Tour, Florian Zach wird von Steven ersetzt, sind die Deutschen bestens eingespielt. Dinos And Dragons bricht als Opener sofort das Eis, im Anschluss folgt direkt Wrath Of The Dragongod. Die beiden Gitarren schneiden messerscharf durch die Menge. Headbanger, geleerte Biere und die berühmte Pommesgabel begleiten die gesamte Show. Der super moderne Heavy Power Metal wird vom charismatischen Sänger David Bassin getragen. Die Kostüme im grauen Space Design sprechen für sich. Hero Modus. Gestern in Oberhausen die Tour eröffnet, haben sie an starken Vocals und Back Vocals bisher noch nichts eingebüßt. Technisch greift die Band einen Mix aus Gloryhammer und Rhapsody Of Fire auf. Mighty Magic Mammoth und Dinosaur Warfare lassen nichts anbrennen. Abgeschlossen wird das Set mit Super Sonic Samurai und Powerzord. Im Anschluss findet man die Musiker wie auch die Jungs von Terra Atlantica beim Merchandise-Stand.