Cattle Decapitation: präsentieren „Scourge Of The Offspring“ Single/Video

Die Deathgrind-Beschwörer Cattle Decapitation aus San Diego, Kalifornien, veröffentlichen am 12. Mai ihr zehntes Studioalbum Terrasite über Metal Blade Records und enthüllen heute die neue Single Scourge Of The Offspring!

Obwohl viele Bands es versucht haben, artikuliert niemand die reale Apokalypse, der die Menschheit gegenübersteht, so anschaulich und prägnant wie Cattle Decapitation. Mit Death Atlas aus dem Jahr 2019 erreichten sie den Höhepunkt dieser Entwicklung, was vielleicht einige zu der Annahme verleitete, dass sie nicht mehr über eine solche Leistung hinausgehen könnten, aber Terrasite belehrt sie eines Besseren.

„Nach einem Album wie Death Atlas muss man eine Kehrtwende vollziehen“, sagt Gitarrist Josh Elmore. „Alles an diesem Album – das Konzept, das Artwork, die Musik, usw. – war ein letztes Statement. Die einzige Möglichkeit, vorwärtszukommen, ist die Wiedergeburt. Bei der Annäherung an das neueste Album war es nicht nur notwendig, die musikalische Richtung beizubehalten, auf die die Band von Anfang an abgezielt hat, sondern auch die Ambient-/Textur-Elemente, die Teil von Death Atlas waren, weiter zu erforschen.“

So dringt Terrasite mit seinem Sound weiter in epischere und abwechslungsreichere Gefilde vor, und unter den Händen von Sänger Travis Ryan nimmt das herrschende Konzept eine neue und verstörende Richtung an. „Ich wollte das 180 Grad-Gegenstück zu Death Atlas machen. Ich hatte die Idee für das Konzept schon vor Jahren, und da Death Atlas so düster und grüblerisch war, wollte ich einen völlig gegenteiligen Effekt erzielen – ich wollte, dass es im Tageslicht stattfindet. Ich habe Horror bei Tageslicht schon immer als sehr beunruhigend empfunden, also wollte ich sicherstellen, dass das, was auf dem Cover zu sehen ist, im Tageslicht stattfindet, was sich auch in den Texten wiederfindet.“

Die neueste Single Scourge Of The Offspring, so führt er weiter aus, „macht den Großteil des Albumkonzepts aus, das der erste Song, Terrasitic Adaptation, und das Coverartwork in gewisser Weise in Bewegung gesetzt haben. Im ersten Song finden wir heraus, was auf dem Cover zu sehen ist, und dieser Song handelt mehr davon, was unsere Kinder am Ende sein werden – erwachsene Menschen, die beschissen werden und sich in dieser Welt zurechtfinden müssen, nur um am Ende Teil des Problems zu sein, indem sie einfach existieren.“

Schaut euch Cattle Decapitations Scourge Of The Offspring Video, erschaffen von David Brodsky und Allison Woest von MyGoodEye, hier an:

Das vorab veröffentlichte Video zu We Eat Our Young findet ihr hier: