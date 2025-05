Cattle Decapitation: präsentieren „From This Flesh: A Cattle Decapitation Story“

Cattle Decapitation freuen sich, das zweijährige Jubiläum ihres monströsen zehnten Studioalbums Terrasite mit einer zweistündigen Making-of-Dokumentation From This Flesh: A Cattle Decapitation Story zu feiern!

Die Dokumentation wurde von dem australischen Videographen Nicholas VanVidler gedreht, der auch das 2021 veröffentlichte Musikvideo Finish Them produziert hat. VanVidler hat den gesamten Aufnahmeprozess von Terrasite von Anfang bis Ende festgehalten und die letzten zwei Jahre damit verbracht, das Filmmaterial zusammenzustellen. Der Film feiert nicht nur Terrasite, sondern beleuchtet unbeabsichtigt auch die Geschichte der Band von Anfang an.

Sänger Travis Ryan kommentiert: „Unser Kumpel Nick VanVidler (NJV Media, Body Prison) wollte eine Studio-Dokumentation über Terrasite machen und was dabei herauskam, war eher ein extrem introspektiver Blick auf die Band als Ganzes, mit einer Besonderheit, wie wir Alben schreiben und aufnehmen. Es ist aufschlussreich, intensiv, witzig, traurig, ungefiltert, mitreißend, und wenn du ein langjähriger, echter Fan der Band bist, musst du das Ding sehen.“

Hier könnt ihr euch das zwei Stunden lange Meisterwerk anschauen!

Nächsten Monat kehren Cattle Decapitation für eine dreiwöchige Tour mit Headliner-Shows und Festivalauftritten nach Europa zurück. Alle bestätigten Termine findet ihr hier:

6/04/2025 Sweden Rock – Sölvesborg, SE

6/06/2025 Mystic Festival – Gdańsk, PL

6/07/2025 Chronical Moshers – Reichenbach, DE

6/08/2025 Randal – Bratislava, SK mit Skeletal Remains

6/09/2025 Barba Negra – Budapest, HU mit Skeletal Remains, Incantation

6/11/2025 Stattbahnhof – Schweinfurt, DE mit Incantation

6/12/2025 Dynamo – Eindhoven, NL mit Skeletal Remains, Severe Torture

6/13/2025 Into The Grave – Leeuwarden, NL

6/14/2025 Chalk – Brighton, GB mit Skeletal Remains

6/15/2025 Download Festival – Donington, GB

6/17/2025 Kulttempel – Oberhausen, DE mit Severe Torture

6/18/2025 Copenhell – Copenhagen, DK

6/19/2025 Nummirock – Nummijärvi, FI

6/21/2025 Graspop – Dessel, BE

6/22/2025 Hellfest – Clisson, FR

6/23/2025 Substage – Karlsruhe, DE mit Fit For An Autopsy

6/24/2025 Legend Club – Milan, IT

6/26/2025 Basinfire Spalene – Porici, CZ

6/27/2025 Impericon Festival – Leipzig, DE

6/28/2025 Abyss Festival – Hauteville, CH

6/29/2025 Rock Imperium – Cartagena, ES