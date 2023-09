Cattle Decapitation: kündigen europäische Headline-Tour „Terrasite Over Europe“ an

Cattle Decapitation aus San Diego, Kalifornien, kündigen ihre erste Europatournee zur Unterstützung ihres neuesten Meisterwerks Terrasite an, das im Mai 2023 veröffentlicht wurde.

Support kommt von den Metal Blade-Labelkollegen 200 Stab Wounds sowie Signs Of The Swarm und Vomit Forth.

Der Kartenverkauf beginnt diesen Freitag (8. September) um 11:00 Uhr MEZ unter: lnk.to/TERRASITE-EUROPE2024

Terrasite Over Europe 2024

Cattle Decapitation

Signs Of The Swarm

200 Stab Wounds

Vomit Forth

01.03.24 The Netherlands Nijmegen @ Doornroosje

02.03.24 Switzerland Zürich @ Züri Gmätzlets Fest

03.03.24 France Paris @ Petit Bain

04.03.24 UK Brighton @ Chalk

05.03.24 UK Southampton @ Engine Rooms

06.03.24 UK Exeter @ Phoenix

08.03.24 UK London @ O2 Academy Islington

09.03.24 UK Manchester @ Rebellion

10.03.24 UK Glasgow @ Cathouse

11.03.24 UK Newcastle @ Reds Bar

13.03.24 Ireland Limerick @ Dolan’s Warehouse

14.03.24 Ireland Dublin @ Academy

15.03.24 UK Leeds @ The Key Club

16.03.24 UK Birmingham @ Asylum

17.08.24 UK Bristol @ The Fleece

19.03.24 Germany Wiesbaden @ Schlachthof

20.03.24 Germany Munich @ Backstage

21.03.24 Austria Vienna @ Szene

22.03.24 Hungary Budapest @ Barba Negra

23.03.24 Czech Republic Prague @ MeetFactory

25.03.24 Germany Berlin @ Lido

26.03.24 Denmark Copenhagen @ Pumpehuset

27.03.24 Sweden Stockholm @ Fryhuset Klubben

28.03.24 Norway Oslo @ Inferno Metal Festival

29.03.24 Sweden Gothenburg @ Pustervik

30.03.24 Germany Hamburg @ Logo

31.03.24 Germany Essen @ Turock

Terrasite treibt den Sound von Cattle Decapitation weiter in epischere und abwechslungsreichere Gefilde, und in den Händen von Sänger Travis Ryan nimmt das herrschende Konzept eine neue und verstörende Richtung an. „Ich wollte das 180°-Gegenstück zu Death Atlas machen. Die Idee für das Konzept hatte ich schon vor Jahren, und da Death Atlas so düster und grüblerisch war, wollte ich einen völlig gegenteiligen Effekt erzielen – ich wollte, dass es im Tageslicht stattfindet. Ich habe Horror bei Tageslicht schon immer als sehr beunruhigend empfunden, also wollte ich sicherstellen, dass das, was auf dem Cover zu sehen ist, im Tageslicht stattfindet, was sich auch in den Texten wiederfindet.“

Stream und Kauf von Terrasite unter: metalblade.com/cattledecapitation

Verschafft euch einen Eindruck zu Terrasite und lest gerne das Time For Metal-Review (hier) von unserem Redakteur Michael E.:

Cattle Decapitation:

Travis Ryan – Gesang

Josh Elmore – Leadgitarre

Belisario Dimuzio – Rhythmusgitarre

Olivier Pinard – Bass

David McGraw – Schlagzeug

Cattle Decapitation online:

https://www.facebook.com/cattledecapitation

https://www.instagram.com/cattledecapitation