Die Band Amalgama veröffentlicht ihr neues Album Back To The 80’s im September 2023. Im Vorfeld dieses Ereignisses wird den Hörern die erste Single des Albums angeboten, die ebenfalls den Titel Back To The 80’s trägt. Die Eröffnungsakkorde des Liedes führen den Hörer sofort zurück in die goldene Ära des Heavy Rock. Die Ära der 80er! Es war eine erstaunliche Zeit, als schwere Riffs den Verstand von zig Millionen Rockern auf der ganzen Welt zum Explodieren brachten. Die erstaunlichen Gesangsparts ließen die ersten Schönheiten aller Kontinente nicht gleichgültig!

Überraschenderweise ist das Niveau des Tracks so hoch, dass er sofort Assoziationen zu Rocklegenden wie Scorpions, Van Halen, Def Leppard und Judas Priest hervorruft! Der Tanzstil des Liedes und die hervorragende Harmonie machen Lust, es immer wieder anzuhören. Und die erkennbare Melodie und der Gesang bleiben sofort und lange im Gedächtnis. Hoffen wir, dass das Album Back To The 80’s dass Amalgama direkt nach dem Album Brothers In Rock im Jahr 2022 veröffentlicht wird, wird ein neuer Schritt auf der Leiter zu wohlverdienter Anerkennung und Erfolg sein. Auf jeden Fall hat die Band es eindeutig verdient!