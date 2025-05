Bruce Springsteen & The E Street Band: Europa-Tour 2025 startet in wenigen Tagen in Manchester

Bruce Springsteen und The E Street Band haben ihre Europatournee 2025 erweitert und fügen acht neue Konzerte zu den bereits geplanten Terminen in Marseille, Prag und Mailand hin. Beginnend am 17.05.2025 in Manchester, wird jeder der neuen Auftritte Springsteen und The E Street Band in Städte bringen, in denen sie 2023 – 2024 noch nicht gespielt haben – mit neuen Shows in England, Frankreich, Deutschland und Spanien.

Im Juni führt des Bruce Springsteen mit der The E Street Band nach Berlin, Frankfurt und Gelsenkirchen alle Shows sind bereits ausverkauft.

Die Termine: