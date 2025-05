Roulette: kündigen neues Album für Ende Juli an und veröffentlichen erste Single

Roulette sind zurück und liefern mit ihrem mit Spannung erwarteten Album GO! einen weiteren AOR/Melodic Rock-Meilenstein ab. Mit zehn brandneuen Songs folgt diese Veröffentlichung auf das von der Kritik hochgelobte Now! (2019) und setzt die bemerkenswerte musikalische Entwicklung der Band fort.

Ihre letzte EP From Now Until Today (2024) zeigte ihre Fähigkeit, ihr Songwriting weiterzuentwickeln und dabei ihren Wurzeln treu zu bleiben. Jetzt führt GO! diese Reise noch weiter. „Wir haben uns mit unseren Wurzeln von Thin Lizzy, Def Leppard, Bryan Adams und Van Halen verbunden“, sagt Bassist Hansi Fellbrink. Es warten kraftvolle Melodien, mitreißender Gesang, elektrisierende Gitarrenriffs und eine stampfende Rhythmusgruppe – alles, was den unverwechselbaren Sound von Roulette ausmacht. Nach dem großen Erfolg ihrer letzten Single Love’s The Drug, die seit über sieben Monaten die schwedischen Charts dominiert, wird GO! die Messlatte noch höher legen. Und da Roulette für ihre außergewöhnlichen Live-Auftritte bekannt sind, werden sie ihre Energie bei mehreren Live-Shows auf die Bühne bringen, darunter eine aufregende Tournee in Spanien im Oktober 2025.

Mach dich bereit für GO!

Mit Fire In Your Eyes gibt es ab dem 16. Mai einen ersten Vorgeschmack auf die neue Scheibe!