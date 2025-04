Roulette: kündigen neues Album „GO!“ an

Die schwedische AOR/Melodic Rock-Band Roulette ist zurück und bereit, die Szene erneut zu entfachen mit ihrem mit Spannung erwarteten Debütalbum GO!, das am 25. Juli 2025 veröffentlicht wird.

Nach dem Erfolg ihres von der Kritik gefeierten Releases Now! aus dem Jahr 2019 bietet das neue Album zehn brandneue Tracks, die den charakteristischen Sound von Roulette präsentieren und gleichzeitig die musikalischen Grenzen weiter ausdehnen. Mit kraftvollen Vocals, hymnischen Refrains und druckvollen Gitarrenriffs ist GO! ein mutiges Statement in der fortwährenden Evolution der Band.

Die Fans müssen nicht lange auf einen Vorgeschmack warten – die erste Single Fire In Your Eyes erscheint am 16. Mai und bietet einen feurigen Einblick in die Energie und Emotionen, die im neuen Album stecken.

Im vergangenen Jahr gab die Band mit der EP From Now Until Today einen Vorgeschmack auf ihre kreative Richtung, eine Sammlung, die nostalgische Einflüsse mit frischem Songwriting verband.

GO! vollendet nun diesen Übergang und festigt Roulettes Platz als eine der vitalsten Stimmen des Genres.

Die Trackliste von GO! findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Macht euch bereit, auf Play zu drücken und GO! zu hören!

