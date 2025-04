The Night Eternal: unterschreiben bei Metal Blade Records

Metal Blade Records ist stolz darauf, das Signing der aufstrebenden deutschen Heavy-Metal-Band The Night Eternal bekannt zu geben. Bekannt für ihre elektrisierende Verschmelzung von gitarrengetriebenem Metal der 70er und 80er-Jahre mit einer dunklen und einzigartigen Kante, haben The Night Eternal ihren Namen in die Herzen der Fans weltweit gemeißelt.

The Night Eternal wurden 2019 gegründet und gewannen mit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP schnell an Fahrt, gefolgt von den von der Kritik gefeierten Alben Moonlit Cross (2021) und Fatale (2023). Ihr letztes Album kam nicht nur bei ihrer treuen Fangemeinde gut an, sondern sicherte sich auch Top-Platzierungen in führenden Metal-Publikationen wie Deaf Forever (#1), Rock Hard (#1) und Metal Hammer (#2). Die unermüdliche Leidenschaft und Präzision der Band auf der Bühne hat sie zu großen Festivalauftritten auf dem Wacken, Summer Breeze und Party.San Open Air sowie zu hochkarätigen Tourneen als Support von legendären Acts wie Blind Guardian, Angel Witch und Lucifer geführt. Allein im Jahr 2024 spielten sie erstaunliche 55 Shows und zementierten damit ihren Status als eine der aufregendsten Kräfte im zeitgenössischen Heavy Metal.

Jetzt bereiten sich The Night Eternal auf das nächste aufregende Kapitel ihrer Reise vor, indem sie sich dem prestigeträchtigen Metal Blade Records-Roster anschließen. Mit neuem Material in Arbeit und den mit Spannung erwarteten Auftritten auf dem Hellfest und dem Alcatraz Open Air ist die Band bereit, ihre bisher wildeste Musik zu entfesseln.

„Es kommt zusammen, was zusammen gehört – wir leben für den Heavy Metal mit jeder Faser unseres Wesens und sind daher sehr stolz, dass wir bei Metal Blade Records unterschrieben haben, einem Label, das die Fackel des Heavy Metal seit 43 Jahren trägt. Was für eine Ehre! Erwartet nichts als Banger von dieser Zusammenarbeit“, sagt die Band.

Mit der Unterzeichnung bei Metal Blade Records sind The Night Eternal bereit, noch größere Höhen zu erreichen und das Erbe des Heavy Metal zu ehren, während sie gleichzeitig einen ganz eigenen Weg einschlagen.

Tourdates:

02.05.25 – DE – Ochtendung, A Chance for Metal

09.05.25 – GR – Gazarte, Athens

06.06.25 – DE – Hauptmannsgrün, Chronical Moshers Open Air

07.06.25 – DE – Gelsenkirchn, Rock Hard Festival

19.-21.06. – FR – Clisson, Hellfest

18.07.25 – DE – Villingen- Schwenningen, Kloster Open Air

25.07.25 – DE – Brande-Hörnerkirchen, Headbangers Open Air

07.-10.08. – BE – Kortrijk, Alcatraz

04.09.25 – PL – Lodz, Summer Dying Loud

06.09.25 – DE – Cologne, Palladium (w/ Blind Guardian)

27.-29.11. – DE – Weißenhäuser Strand, Metal Hammer Paradise