Michael Schenker am 22.02.2026 in der Großen Freiheit 36, Hamburg

Event: Michael Schenker – My Years With UFO 1972-1978 50th Anniversary Celebration Second Leg European Tour 2026

Bands: Michael Schenker, The Night Eternal, Malvada, Rook Road

Ort: Große Freiheit 36, Große Freiheit 36, 22767 Hamburg

Datum: 22.02.2026

Kosten: VVK circa 54,40 €, AK 55 €

Zuschauer: ca. 700 Menschen

Genre: Hard Rock, Classic Rock, Melodic Rock, Heavy Metal

Link: https://docksfreiheit36.de/grosse-freiheit/

Setlist Michael Schenker:

Natural Thing Only You Can Rock Me Hot ’n‘ Ready Doctor Doctor Mother Mary I’m A Loser This Kid’s Lights Out Lipstick Traces Love To Love Let It Roll Can You Roll Her Reasons Love Rock Bottom Shoot Shoot Too Hot To Handle

Vor circa zehn Monaten war Michael Schenker mit seiner UFO-Historie bereits in Hamburg und füllte die Fabrik in Altona komplett. An einem Sonntagabend, an dem vor allem auch noch Fußball in unmittelbarer Nachbarschaft läuft, ist der Publikumsandrang geringer. Um 18:30 Uhr öffnen sich die Pforten der Großen Freiheit 36. Der Oberrang ist abgesperrt und bis zur ersten Band Malvada ist der Publikumszuspruch überschaubar. Überpünktlich ist der brasilianische Damenvierer ein paar Minuten vor 19 Uhr auf der Bühne.

Im vergangenen Sommer veröffentlichten Malvada ihr zweites Album via Frontiers Records. Der selbstbetitelte Longplayer in Kombination mit dem bekannten italienischen Label macht bereits von den Eckdaten klar, was die Damen dem Publikum auf die Ohren hauen. Melodischer Rock, mal mit etwas stärkerer Saitenarbeit, anschließend wieder auf Sängerin Angel Sberse fokussierte Strophen- und Refrain-Bauteile, wie sie anscheinend im Handbuch für ein Frontiers-Release stehen. Die Show ist nett anzusehen und das Quartett sichtlich bemüht. Musikalisch bleibt aber viel zu wenig hängen, als dass Malvada sich heute größer in den Fokus gespielt hätten. Nach 30 Minuten ist der erste Support-Act durch und zehn Minuten später stehen Rook Road auf der Bühne.

Die Informationen zu Malvada lassen sich fast wiederholen, nur dass Rook Road ihre Alben nicht bei Frontiers auflegen. Das Keyboard erinnert an die Altvorderen aus den 70ern und eine Ballade gibt es obendrauf. Wie Malvada haben auch Rook Road bisher zwei Platten veröffentlicht und diese einfach durchnummeriert. Die Truppe aus dem Saarland animiert das Publikum etwas besser als die Damen aus Brasilien, und Sachen wie Sometimes oder der Abschluss Talk Too Much sind ganz nett und stören nicht. Viel im Gehörgang bleibt aber auch nicht und mehr in Schwung gekommen ist das Publikum ebenfalls nicht. So bleibt als Fazit, dass Rook Road sich zu Malvada sortieren. Gute Rockmusik für nebenbei zum Mit-dem-Nachbarn-Quatschen und Biertrinken. Mitreißend geht auf jeden Fall anders.

The Night Eternal sorgen für Schwung

Deutlich mehr Schwung in den Laden bringen The Night Eternal. Die Energie, die das Quintett um Sänger Ricardo Baum auf der Bühne versprüht, hat sich um ein Vielfaches gesteigert. Die Protagonisten sind ständig in Bewegung und Sachen wie das vom Titel an Ozzy erinnernde Prince Of Darkness, Elysion (Take Me Over) oder das schon fast als Klassiker zu bezeichnende Moonlit Cross vom gleichnamigen Debüt holen die Headbanger unter den Fans nach vorne. Die Atmosphäre im altehrwürdigen Club ist nun eine andere, auch wenn die Mitmachquote höher sein könnte. Dass The Night Eternal vielleicht die zukünftige Heavy-Metal-Band des Landes sind, macht auch das Signing bei Metal Blade Records klar. Neues Liedgut gibt es noch nicht, wird aber bestimmt in naher Zukunft kommen. Nach den circa 40 Minuten The Night Eternal stellt sich die Frage, warum nicht eine Supportband heute ausreicht? Der Dampf, den die Ruhrpott-Metaller auf die Bühne legen, lässt die beiden anderen Vorbands farblos erscheinen.

Circa 30 Minuten Umbaupause, dann steht einer der weltbesten Gitarristen auf der Bühne der Großen Freiheit 36. Sich über Michael Schenker und seine Flying V großartig auszulassen, ist nicht notwendig. Da passt alles, da sitzt jeder Handgriff. Der Ruf, den sich der ehemalige Scorpions-Gitarrist erarbeitet hat, ist vollkommen zutreffend. Abzüge gibt es aber bei der Begleitband. Steve Mann an Gitarre und den Keyboards sowie Bodo Schöpf an den Drums gehören zum Michael-Schenker-Inventar. Barend Courbois zupft nach wie vor den Bass. Das Mikro hält aber nicht Erik Grönwall in der Hand, wie noch im April vergangenen Jahres. Heute steht Roberto Dimitri Liapakis von Mystic Prophecy auf der Bühne, der die UFO-Nummern deutlich rauer und metallischer verpackt als Grönwall. Das tut den härteren Tracks wie To Hot To Handle oder Lights Out gut, aber bei den eher ruhigen Sachen wie Mother Mary oder This Kid’s ist ein Erik Grönwall mit seiner facettenreichen Stimme einfach unschlagbar.

Michael Schenker spielt noch immer in seiner eigenen Liga

Aber selbst der Sängerwechsel ist okay. Was schade ist, dass in der circa 90-minütigen Show genau das gleiche Set gespielt wird, wie im April 2025 in der Fabrik. Michael Schenker ist ein unglaublich kreativer Gitarrist, der zwischenzeitlich sogar eine neue Platte als Michael Schenker Group aufgenommen hat. Stücke wie Time On My Hands oder On With The Action gehören ebenfalls zur Michael-Schenker-Ära bei UFO und hätten eine Live-Würdigung verdient. Musikalisch gibt es nichts zu meckern, aber etwas mehr Variabilität im Set hätte die Show nach oben abgerundet.

Es ist spät geworden, sogar verdammt spät. Erst gegen kurz vor 23:30 Uhr ist das musikalische Programm durch und der Club leert sich schnell. Klar, der ÖPNV endet wenige Minuten nach Mitternacht und der Montag ist ein Arbeitstag. Es bleibt die Performance eines Ausnahmegitarristen, der auch im gesetzten Alter noch immer in seiner eigenen Liga unterwegs ist.