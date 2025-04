Teeth: veröffentlichen neue EP „I Am The Way To Oblivion“ & Musikvideo zu „Let It In“

Die kanadische Hardcore/Metal-Band Teeth hat nach einer Reihe ausverkaufter Shows mit Cancer Bats und einer Nordamerika-Tour als direkte Unterstützung für Norma Jean ihr neuestes Werk in Form einer 2-Track-EP veröffentlicht. I Am The Way To Oblivion ist roh und bietet unbändige Aggression, gepaart mit chaotischen Riffs, drückenden Breakdowns und intensiver Energie. Die EP ist jetzt auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.

Das i-Tüpfelchen ist das Musikvideo zu ihrem neuesten Track Let It In. Schaut euch das Musikvideo an, das den frenetischen Angriff von schneidenden Gitarren, wuchtigen Drums und wilden Vocals einfängt und das Chaos der Eingeschlossenheit darstellt.

Seht euch das Video zu Let It In hier an:

Teeth kommentiert: „A descent into obsession, and the battle for control. ‘Let It In’ is about the cycles we can’t break, and the darkness that begs to be let inside.”

Die EP I Am The Way To Oblivion wurde Anfang dieses Jahres in den Destroyer Studios in Hamilton, Ontario aufgenommen. Sie wurde von der Band produziert und von Chris LeMasters aufgenommen. Für das Mixing und Mastering der EP arbeitete die Band erneut mit Lance Prenc (Alpha Wolf, Polaris, Void Of Vision) zusammen. Das Cover-Artwork stammt von Tiltshift Visual und Chris LeMasters.

I Am The Way To Oblivion – Trackliste:

1. Let It In

2. Blue And Cold

Der von Wut getriebene Sound von Teeth ist ein ungefilterter, kathartischer Ausbruch von Zorn und Verzweiflung.

Im Mai trat die Band im London Music Hall als direkte Unterstützung für In Flames auf, war Headliner vom Pouzza Fest in Montreal und wurde gerade als Teil des Line-Ups für das legendäre New England Metal And Hardcore Festival angekündigt.

Teeth – Live-Termine

05.01. London, Ontario @ London Music Hall mit In Flames

17.05. Montreal, QC @ Pouzza Fest

20.09. Worcester, MA @ New England Metal and Hardcore Festival

Weitere Nordamerika-Tourdaten werden bald bekannt gegeben!

Teeth sind:

Blake Prince – Gesang

Chris LeMasters – Gitarre

Bryan Beerbaum – Gitarre

Marc Quagliarini – Bass

Seb Lalonde-Ricardi – Schlagzeug

Teeth online:

https://www.facebook.com/teethnoise

https://www.instagram.com/teethnoise/