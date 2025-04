Space Chaser: veröffentlichen neue Single „Ignite The Skies“ – jetzt erhältlich

Die Faszination des Thrash Metals in seiner besten Form ist unübertroffen, und niemand hält den Geist und den Sound dieses Genres so lebendig wie die Berliner Space Chaser. Mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single Ignite The Skies beginnt ein neues Kapitel für die deutschen Thrash-Metaller. Gitarrist Leo Schacht hat zusätzlich zu den Gitarren auch die Gesangspflichten übernommen, was Space Chaser in eine neue Richtung führt – schärfer, definierter und rauer als je zuvor! Mit dem klaren Ziel, einen dunkleren und brutaleren Sound als bei früheren Veröffentlichungen zu erreichen, haben Space Chaser sich aufgemacht, aus der Asche zu steigen.

Das neue Video zur Single Ignite The Skies kann hier angesehen werden:

Space Chaser werden in diesem Frühling und Sommer live auf einer Reihe von Festivals in Deutschland auftreten.

25.04.25 – DE – Stockrock Festival

26.04.25 – DE – Bangers & Maniacs, Schwerin

02.05.25 – DE – Goldgrube, Kassel

03.05.25 – DE – Skullcrusher Festival, Freiburg

31.05.25 – DE – Turock, Essen

19.07.25 – DE – Rude Open Air

23.07.25 – DE – Headbangers Open Air

12.08.25 – DE – Summer Breeze, Dinkelsbühl

Diskografie (Alben):

Watch The Skies! (2014)

Dead Sun Rising (2016)

Give Us Life (2021), Metal Blade Records

Space Chaser sind:

Leo Schacht – Gitarren, Gesang

Martin Hochsattel – Gitarren, Hintergrundgesang

Matthias Scheuerer – Schlagzeug

Sebastian Kerlikowski – Bass

