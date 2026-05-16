Breaking Benjamin: neue Single „Something Wicked“ mit Visualizer

Die Hard-Rock-Giganten Breaking Benjamin sind zurück mit einer düsteren neuen Single: Something Wicked. Der Song leitet ein neues Kapitel für die Band ein und ist ein Vorgeschmack auf ein kommendes Studioalbum.

Mit ihrer typischen Mischung aus atmosphärischer Spannung, donnernder Instrumentierung und roher emotionaler Wucht wagt sich die Band tiefer in ihr dunkleres klangliches Territorium vor – bleibt dabei aber ihren Wurzeln treu, die sie seit Jahren auszeichnen. Something Wicked beginnt mit einem brodelnden, nachdenklichen Intro und steigert sich zu einem mächtigen, hymnischen Crescendo. Dabei zeigt Frontmann Benjamin Burnley mit seiner unverwechselbaren Stimme den Wechsel zwischen verletzlicher Zurückhaltung und explosiver Intensität.

„Something Wicked ist ein schneller Einblick in unsere Einflüsse – sowohl musikalisch als auch thematisch. Wir haben uns bei diesem Album und besonders bei diesem Song selbst extrem herausgefordert. Wir haben jede Grenze, die wir bisher hatten, so weit wie möglich verschoben – und dann noch ein Stück weiter. Something Wicked ist das Ergebnis.“

– Benjamin Burnley

Breaking Benjamin live 2026:

06.06 Rock Im Park, Nürnberg

07.06. Rock Am Ring, Nürburg

09.06. Felsenkeller, Leipzig (Ausverkauft)

12.06. – 14.06. CH-Interlaken – Greenfield Festival

12.06. – 13.06. AT-Nickelsdorf, Nova Rock Festival

15.06. Inselpark Arena, Hamburg (Ausverkauft)

16.06. Live Music Hall, Köln (Ausverkauft)

22.06. Huxleys Neue Welt, Hamburg (Ausverkauft)