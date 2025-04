Three Days Grace: veröffentlichen Tourdates für Deutschland

Seit 2003 haben sich Three Days Grace den Platz an der Spitze des Hard Rocks erobert, brechen Rekorde, stürmen die Charts, verkaufen weltweit Millionen von Alben und gehören zu den meistgehörten Rockbands der Welt.

Im November und Dezember geht es gemeinsam mit Special Guest Badflower auf Headliner-Tour durch Europa und UK mit fünf ausgewählten Shows in Deutschland.

Three Days Grace

Special Guest: Badflower

17.11.2025 Leipzig (DE) Haus Auensee

18.11.2025 Hamburg (DE) Inselpark Arena

19.11.2025 Berlin (DE) Tempodrom

02.12.2025 München (DE) Zenith

03.12.2025 Düsseldorf (DE) Mitsubishi Electric Halle

Tickets sind ab Freitag, 02.05. um 10:00 Uhr erhältlich!

Über Three Days Grace

Three Days Grace schaffen es mit ihrer Musik die verschiedenen Ebben und Fluten aus dem Leben mit ihrer Musik einzufangen und dabei immer die richtigen Emotionen zu vertonen – Eine perfekte Balance zwischen Rock-Hymnen und Balladen. Im Laufe der Zeit hat das Multi-Platin-Quartett aus dem kanadischen Ontario Milliarden von Streams und Millionen von Albumverkäufen generiert, Arenen auf mehreren Kontinenten ausverkauft und beispiellose Höhen erreicht mit unglaublichen 19 #1-Platzierungen in den Mediabase Active Rock Charts. Nach Outsider aus dem Jahr 2018 wurden sie bei den iHeartRadio Music Awards als „Rock Artist of the Year“ und bei den Socan Awards als „Rock Songwriter of the Year“ für die Single The Mountain ausgezeichnet. Das Album wurde bei den Juno Awards 2019 als „Album des Jahres“ und „Rockalbum des Jahres“ nominiert. Drei Jahre zuvor enthielt Human aus dem Jahr 2015 Gold für I Am Machine und Painkiller. Sie wurden weltweit mit Dutzenden Gold- und Platin-Auszeichnungen geehrt, darunter das Doppel-Platin Three Days Grace (2003), das Dreifach-Platin One-X (2006), das Gold-ausgezeichnete Life Starts Now (2009), das epische Transit Of Venus (2012) und Explosions (2022). Als „eine der meistgestreamten Rockbands der Welt“ erreichen sie auf Spotify über 145 Millionen monatliche Hörer. Ihre unausweichliche Präsenz spiegelt sich in ihrem Auftritt, auf dem von Travis Scott kuratierten NBA2K19-Soundtrack wider während Jeris Johnson ein virales Cover von Never Too Late lieferte und die verstorbenen Lil Peep und Lil Tracy The Real You sampelten.

Three Days Grace Line-Up:

Adam Gontier – Vocals

Matt Walst – Vocals

Barry Stock – Gitarre

Brad Walst – Bass, Backing Vocals

Neil Sanderson – Schlagzeug, Keyboard, Backing Vocals