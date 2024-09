Cattle Decapitation: kündigen Europatournee für Januar 2025 an

Die Westküsten-Deathgrinder Cattle Decapitation haben soeben ihre Rückkehr zu europäischen Ufern für Januar 2025 angekündigt! Sie werden von den Co-Headlinern Shadow Of Intent und den Special Guests Revocation und Vulvodynia begleitet. Alle Termine unten. Weitere Infos und Ticketdetails hier: lnk.to/TERRASITICRECONQUEST2025

The Terrasitic Reconquest Tour 2025

Cattle Decapitation & Shadow Of Intent

Special Guests:

Revocation

Vulvodynia

23.01.25 Germany Nuremberg @ Löwensaal

24.01.25 Belgium Sint-Niklaas @ Casino

25.01.25 The Netherlands Amsterdam @ Melkweg

26.01.25 Germany Wiesbaden @ Schlachthof

28.01.25 UK Birmingham @ O2 Institute

29.01.25 UK Glasgow @ SWG3

30.01.25 UK London @ Electric Brixton

31.01.25 UK Bristol @ Marble Factory

01.02.25 UK Manchester @ New Century Hall

02.02.25 UK Southampton @ Engine Rooms

04.02.25 France Paris @ Elysée Montmartre

05.02.25 France Lyon @ La Rayonne

06.02.25 Switzerland Zürich @ Komplex 457

07.02.25 Austria Vienna @ Simm City

08.02.25 Germany Munich @ Backstage Werk

10.02.25 Czech Republic Prague @ Roxy

11.02.25 Germany Leipzig @ Felsenkeller

12.02.25 Poland Warsaw @ Proxima

14.02.25 Germany Hannover @ Faust

15.02.25 Germany Berlin @ Huxleys

16.02.25 Denmark Copenhagen @ Amager Bio

17.02.25 Sweden Stockholm @ Fryshuset

19.02.25 Norway Oslo @ Rockefeller

20.02.25 Sweden Gothenburg @ Trädgårn

21.02.25 Germany Hamburg @ Fabrik

22.02.25 Germany Cologne @ Essigfabrik

23.02.25 The Netherlands Tilburg @ Poppodium 013

Obwohl viele Bands es versucht haben, interpretiert niemand die wahre Apokalypse, der die Menschheit gegenübersteht, so anschaulich und prägnant wie Cattle Decapitation. Mit Death Atlas aus dem Jahr 2019 erreichten sie den Höhepunkt, was einige vielleicht zu der Annahme verleitete, dass sie nach einer solchen Leistung nicht mehr weitergehen könnten, aber dann ist die Band mit Terrasite zurückgekehrt, das ein so kühnes Statement ist, wie sie es nie zuvor gemacht haben. Terrasite beginnt mit dem wilden und doch eindringlich melodischen Terrasitic Adaptation, geht weiter mit dem unerbittlichen We Eat Our Young und gipfelt in dem mehr als zehnminütigen Just Another Body – ein Album, das ständig die Dynamik wechselt und eine Vielzahl emotionaler Reaktionen verlangt.

Das Review von unserem Death-Maniac Michael E. zu Terrasite findet ihr hier:

Alle Bestellmöglichkeiten findet ihr unter: metalblade.com/cattledecapitation

Cattle Decapitation sind:

Travis Ryan – Gesang

Josh Elmore – Leadgitarre

Belisario Dimuzio – Rhythmusgitarre

Olivier Pinard – Bass

David McGraw – Schlagzeug

Cattle Decapitation online:

http://cattledecapitation.com

https://www.facebook.com/cattledecapitation

https://www.instagram.com/cattledecapitation