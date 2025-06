I, Cursed: haben die zweite Single „Death Pays It All“ von der kommenden EP veröffentlicht

Die finnische Band I, Cursed, die wütenden Death Metal und Grindcore kombiniert, wird noch in diesem Jahr eine neue, bislang unbenannte EP veröffentlichen. Die EP entsteht in Zusammenarbeit mit den finnischen Plattenlabels Inverse Records und Meara Music, die auch als Agentur und Veranstalter in Ulvila tätig sind.

Am 5. Juni erschien die zweite Single Death Pays It All. Das Lyric-Video könnt ihr euch hier ansehen:

Die Single Death Pays It All kann hier auf Streaming-Diensten angehört werden.

Die Band äußert sich dazu: „Death Pays It All, the second single from the new I, Cursed EP to be released later this autumn. „Death Pays It All continues what the first single from the upcoming EP, Disfigurement, offered in the form of furious death metal and grindcore. Death Pays It All is a dynamic and, to some extent, distorted melodic depiction of how the seductive call of death drives the mind down into the depths and darkness. Death Pays It All is complemented by a darkly soothing lyric video produced by Soft Neon Audiovisual.”

Die Mitglieder der Band I, Cursed stammen aus der Region Pori / Ulvila. Ihre Musik ist eine brutale Mischung aus den Klängen von Ville-Veikko Laaksonen und Eero Haula, die auch von Atlases, Marto und Oceanwake bekannt sind. Ihre Musik bringt eine atonale Kälte in die finnische Metalszene. Der Sound von I, Cursed vereint alte und vertraute Elemente, den HM-2-Sound des schwedischen Grind und eine modernere, drückende Produktion. Die Besetzung der Band wurde im Juli 2024 durch den Gitarristen Nico Brander von Marto und den Schlagzeuger Arttu Leppänen von Atlases und Marto ergänzt. Fans von Coldworker, Gadget, Nasum und Rotten Sound werden hier auf ihre Kosten kommen.

I Cursed sind:

Eero Haula – Gesang (Oceanwake)

Ville-Veikko Laaksonen – Bass & Gitarre (Atlases, Marto)

Nico Brander – Gitarre (Blood Service, Marto)

Arttu Leppänen – Schlagzeug (Atlases, Marto)

I Cursed online:

https://www.facebook.com/I.Cursed.Grind

https://www.instagram.com/i.cursed.grind