I, Cursed: haben ihre EP „Heretical Onslaught“ veröffentlicht und kündigen eine Finnland Tournee an

Die finnische Band I, Cursed, die wütenden Death Metal und Grindcore miteinander kombiniert, hat am 11. September 2025 ihre neue EP Heretical Onslaught veröffentlicht. Die EP entstand in Zusammenarbeit mit den finnischen Plattenlabels Inverse Records und Meara Music, die auch als Agentur und Veranstalter in Ulvila tätig sind.

Seht euch das Musikvideo zur ersten Single Disfigurement hier an:

Hört euch die EP Heretical Onslaught hier an: https://push.fm/fl/i-cursed-heretical

Die vorherige EP von I, Cursed, Death Holograms, war in Bezug auf die Produktion düster und kalt. Die neue EP Heretical Onslaught ist zwar ebenfalls düster wie ihr Vorgänger, jedoch etwas wärmer, bleibt aber dennoch näher an einem Kreislaufstillstand und -zusammenbruch. I, Cursed haben zudem einige Besetzungswechsel durchgemacht. Nico Brander, der auf der neuen EP Gitarre spielte, hat sich zurückgezogen. Der Bassist und Hauptkomponist sowie Texter der Band, Ville-Veikko Laaksonen, hat die Gitarre übernommen. Joni Suodenjärvi, ein bekanntes Gesicht aus Bands wie Cannibal Accident, Hateform, Mors Principium Est und anderen, wurde als neuer Bassist der Band verpflichtet. I, Cursed werden im Herbst ausgiebig durch Finnland touren, um ihre neue EP zu präsentieren.

I, Cursed – Tour-Termine 2025 (Finnland)

September 19th Varjobaari, Tampere

September 20th Bar Loose, Helsinki

October 17th Nirvana, Turku

November 7th Lepakkomies, Helsinki

November 29th Meara Music Klubi, Pori

December 13th Bar 15 Basement, Seinäjoki

Mehr Informationen zu I, Cursed und ihrem neuen Album Heretical Onslaught findet ihr hier:

I, Cursed online:

https://www.facebook.com/I.Cursed.Grind

https://www.instagram.com/i.cursed.grind