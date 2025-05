BraveWords Records: verpflichten Alcatrazz für ein neues 2026er Studioalbum

BraveWords Records freut sich, die Verpflichtung von Alcatrazz für ein neues Studioalbum, ihr siebtes, bekannt zu geben, das 2026 erscheinen soll. Alcatrazz arbeiten außerdem an einem weiteren streng geheimen Studioprojekt. Das neue Album wird auf der offensichtlichen Stärke ihrer letzten drei Veröffentlichungen Born Innocent, V und Take No Prisoners aufbauen.

Jimmy Waldo von Alcatrazz schlägt vor, dass die Band bei der Wiedereröffnung des Alcatraz-Gefängnisses auftritt: „US-Präsident Donald Trump hat kürzlich behauptet, dass er das Hochsicherheitsgefängnis auf der legendären Insel Alcatraz wiedereröffnen möchte. Unabhängig davon, was man davon halten mag … wir sind wirklich die einzige logische Wahl … sollte diese Wiedereröffnung tatsächlich stattfinden, erwarten wir die Einladung von Donald! Alcatrazz wäre die perfekte und einzige Band, die das „New Alcatraz Prison“ eröffnen sollte, da wir tatsächlich alle Zeit in den Zellen des Gefängnisses verbracht haben (schaut euch unser Video zu Island In The Sun an), den berühmten Gefängnisturm bestiegen haben, den ganzen Tag an jedem Ort auf dem Felsen verbracht haben … sogar in den Wänden der Zellen, wo die berühmten Ausbruchsversuche stattfanden – bei der Eröffnungsfeier zu spielen wäre also wie eine Heimkehr.“

Die Mitglieder von Alcatrazz haben zur Unterschrift bei BraveWords Records auch noch etwas zu sagen:

Gary Shea: „Alcatrazz freuen sich auf den Zusammenschluss mit BraveWords Records und profitieren von den beeindruckenden Erfahrungen der Partner Tim Henderson, Michael Brandvold und Brian Adams. Mit ihrer gemeinsamen langjährigen Erfahrung werden wir das Musikgeschäft und das Geschäft mit der Musik gemeinsam in Angriff nehmen. Let’s Rock!“

Jimmy Waldo: „Es ist sehr aufregend, bei BraveWords Records zu sein – großartige Leute, die wirklich verstehen, worum es bei Alcatrazz geht, und sich darauf freuen, die Band auf das nächste Level zu bringen. Der kombinierte Hintergrund der Marke BraveWords bringt uns bereits an die Spitze der Rock- und Metal-Presse, und die kreativen und innovativen PR-Fähigkeiten von Michael Brandvold geben diesem Label einen Vorteil wie keinem anderen… sie sind ein One-Stop-Shop für alles, was eine Band wie wir uns wünschen könnte.“

Joe Stump: „Seit mehreren Jahrzehnten ist BraveWords meine Quelle für alles, was mit Metal zu tun hat, und das schon seit der Zeit, als ich ihr Printmagazin in speziellen Plattenläden und an Zeitungsständen kaufte … Ich bin begeistert, mit ihrem Label zusammenzuarbeiten und freue mich sehr auf das, was kommen wird. Was das Album angeht: Passt auf, wir sind bereit, etwas Schaden anzurichten.“

Giles Lavery: „Für eine meiner Lieblingsbands zu singen und mit diesen Jungs eng befreundet zu sein, ist etwas, das man vielleicht nur einmal im Leben erlebt… Das habe ich jetzt dreifach! als Mitglied von Warlord, meine kürzliche Arbeit mit Jack Starr an seinem neuen Album und jetzt mit Alcatrazz! … nichts davon halte ich für selbstverständlich. Meine Partner bei BraveWords Records sind auch gute Freunde, sodass wir rundherum ein tolles Team sind. Lasst uns einfach eine tolle Platte machen!“